Украинският посланик е привикан заради дрона край Кардам

Министърът на външните работи Велислава Петрова е извикала украинския посланик Олеся Илашчук на среща в МВнР заради навлизането на дрон в българското въздушно пространство, съобщиха от ведомството пред БТА. Срещата ще се проведе в понеделник, тъй като посланикът в момента е извън страната.

Дронът е навлязъл от посока Румъния и се е взривил на около 100 метра навътре в българска територия край Кардам.

Според първоначалния анализ на Министерството на отбраната става дума за дрон-примамка тип "Майя", използван от украинските въоръжени сили. Няма данни инцидентът да е бил преднамерен.

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов също заяви, че няма признаци за умишлени действия срещу България. По думите му дронът вероятно е бил отклонен от системи за електронна война. Машини от този тип могат да носят до пет килограма взрив.

Ефтимов съобщи още, че заради зачестилите случаи с дронове "Шахед" по румънско-украинската граница още в края на юли България е усилила противовъздушната отбрана, наблюдението и авиационното присъствие в района.

МВР продължава следствените действия на мястото на инцидента.