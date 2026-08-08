Кабинетът "Радев":

Украинският посланик е привикан заради дрона край Кардам

08 август 2026, 19:47 часа 2872 прочитания 6 коментара
Снимка: БГНЕС
Украинският посланик е привикан заради дрона край Кардам

Министърът на външните работи Велислава Петрова е извикала украинския посланик Олеся Илашчук на среща в МВнР заради навлизането на дрон в българското въздушно пространство, съобщиха от ведомството пред БТА. Срещата ще се проведе в понеделник, тъй като посланикът в момента е извън страната.

Дронът е навлязъл от посока Румъния и се е взривил на около 100 метра навътре в българска територия край Кардам. 

Според първоначалния анализ на Министерството на отбраната става дума за дрон-примамка тип "Майя", използван от украинските въоръжени сили. Няма данни инцидентът да е бил преднамерен.

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов също заяви, че няма признаци за умишлени действия срещу България. По думите му дронът вероятно е бил отклонен от системи за електронна война. Машини от този тип могат да носят до пет килограма взрив.

Ефтимов съобщи още, че заради зачестилите случаи с дронове "Шахед" по румънско-украинската граница още в края на юли България е усилила противовъздушната отбрана, наблюдението и авиационното присъствие в района.

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МВР продължава следствените действия на мястото на инцидента.

 

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дрон Олеся Илашчук
Георги Петров
Георги Петров Редактор
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