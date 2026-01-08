Спорт:

Оранжев код и - 20 градуса в Словения

Оранжев код за студено време бе обявен в по-голямата част на Словения, като се очаква днес и утре температурите да достигант между -10 и -20 градуса, съобщава словенската агенция СТА, цитирана от БТА.

Оранжево предупреждение за студ, който ще продължи през целия ден, важи за по-голямата част от страната. Изключение е югозападната част, но и там жителите са посъветвани да бъдат внимателни заради ниските температури.

От Словенския национален институт за обществено здраве предупреждават, че студът може да бъде вреден за здравето, особено за по-уязвимите групи от населението.

Поради снеговалежа в понеделник и вторник и сега ниските температури, условията по пътищата и повърхностите за пешеходци и колоездачи ще останат трудни, затова от информационния център за трафика съветват да се внимава и да се използва подходяща екипировка.

Спасиана Кирилова
