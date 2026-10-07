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"Оранжевата чума": Сложиха статуя на голия Тръмп в Европейския парламент

07 октомври 2026, 18:39 часа 665 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Оранжевата чума": Сложиха статуя на голия Тръмп в Европейския парламент

2,5-метрова статуя на американския президент Доналд Тръмп, наречена "Оранжевата чума", беше изложена в сградата на Европейския парламент в Страсбург, Франция. Покритата с 23-каратово злато статуя изобразява американския лидер гол, държащ стик за голф в едната си ръка и везни в другата, и възседнал по-дребен мъж, който изнемогва под тежестта му. Пояснение към статуята казва: "Бих направил всичко, за да му помогна. Освен да сляза от гърба му".

Статуята е дело на датския художник Йенс Галшиот и целта й е да покаже начина, по който Тръмп възпрепятства всички усилия за справяне с изменението на климата.

Снимки: Getty Images

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Скулптурата е инсталирана на пешеходната пътека, която свързва двете сгради на Европейския парламент, и ще остане до утре, 8 октомври. Тръмп не е коментирал статуята, която бе изложена и в други европейски градове, както и на конференцията на ООН за климата COP30 в Белем, Бразилия.

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Доналд Тръмп Климатични промени Скулптура Европейски парламент статуя
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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