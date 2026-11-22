Президентът на САЩ Доналд Тръмп почти е уволнил министъра на търговията на Съединените щати Хауърд Лутник по-рано тази година. Това е станало, след като Лутник призна, че е посетил частния остров на Джефри Епстийн. Осъден като педофил и изправен пред нови обвинения в това отношение, както и за трафик на хора, Епстийн умря в затвора и все още никой не е убеден, че официалната версия - самоубийство, е истина.

Тръмп обаче е размислил - станало е, след като Лутник е дарил 25 милиона долара на президентската библиотека на милиардера. "Чудотворно" след това Тръмп спрял да обсъжда потенциално отстраняването на търговския министър, пише The Wall Street Journal.

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Среща с Ким Чен Ун - пълен провал

Междувременно авторитетната американска медия изкара и материал, според който миналата година Тръмп се опитал да се свърже с Ким Чен Ун по обичайни комуникационни канали. Никой не му се обадил обратно.

След това Тръмп написал писмо - с покана за среща. Служители на Белия дом измислили план група да чака пред офиса в Манхатън на постоянната мисия на Северна Корея към ООН. Когато севернокорейски дипломат минал покрай тях, чиновниците буквално му напъхали писмото в ръцете. На среща на ООН дипломатът по-късно хвърлил обратно неотвореното писмо пред представител на САЩ.

Тръмп също така заговори за среща с Ким по време на последното си пътуване до Азия, но по неофициална информация севернокорейският лидер поставил условия, които Вашингтон не можело да приеме.

От последната им среща през 2019 г. ядреният арсенал на Северна Корея е нараснал от приблизително 20-30 бойни глави до около 60, а Пхенян е разработил междуконтинентални балистични ракети, способни да достигнат САЩ. Сега Ким настоява Вашингтон да признае Северна Корея за ядрена сила.

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