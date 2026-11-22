Силни смущения на GPS, най-вероятно заради мощно заглушаване, се наблюдават над Финския залив в Балтийско море, балтийските държави и руския анклав Калининград. Това стана след като снощи имаше въздушна тревога специално за района в Балтийск, където е разположена базата на Руския балтийски флот. През деня пък беше атакуван и поразен с поне два дрона кораб, санциониран от САЩ, и превозващ в миналото руски оръжия - Още: Въздушна тревога в Калининград - за базата на Руския балтийски флот. Иран удари Бахрейн (ВИДЕО)
Enhanced GPS interference is being reported over the Gulf of Finland, the Baltic States and the Russian exclave of Kaliningrad, following yesterday’s suspected drone attack by Ukraine against a Russian military-linked cargo ship and the Headquarters of the Baltic Fleet in Kaliningrad.— OSINTdefender (@sentdefender) November 22, 2026
Има и данни, че разузнавателен самолет за ранно предупреждение и контрол на НАТО E-3A "Sentry" е пресякъл зоната над коридора Сувалки, който "разделя" Калининград и Беларус - коридорът се намира между Полша и Литва. Именно това се смята за най-уязвимата точка при евентуална руска инвазия - защото коридорът е широк само 65 километра. Самолетът на НАТО е кацнал в авиобаза Шяуляй, Литва. Най-вероятно самолетът е събирал разузнавателни данни, конкретно за случилото се снощи.
After orbiting for several hours over Northern Poland near Belarus and the Russian exclave of Kaliningrad, (NATO01), a NATO E-3A “Sentry” Airborne Early Warning and Control Aircraft has crossed the Suwałki Gap and landed at Šiauliai Air Base, Lithuania. https://t.co/8tKMgAkjLO— OSINTdefender (@sentdefender) November 22, 2026
Междувременно се появиха и още видеокадри от стрелба близо до Балтийск, при базата на Руския балтийски флот:
Surface-to-air missiles and tracer fire lit up the sky earlier tonight over the Headquarters of the Russian Baltic Fleet near the port town of Baltiysk, in response to what appears to have potentially been the first ever direct attack by Ukraine against Russia’s exclave of Kaliningrad.— OSINTdefender (@sentdefender) November 21, 2026
И още - продължават усилията да бъде гасен корабът SPARTA II, ударен от дронове по-рано вчера в Балтийско море - ОЩЕ: Във Финския залив: Украйна удари санкциониран от САЩ руски кораб, използван за превоз на оръжия
Fire boats with the Finnish Coast Guard are continuing attempts to save the Russian military-linked cargo ship, M/V SPARTA II (IMO: 9160994), which had just departed St. Petersburg before it was attacked and set ablaze by several unidentified drones earlier today in the Gulf of Finland.— OSINTdefender (@sentdefender) November 21, 2026