Сирени за въздушна опасност и предупреждение за атака с дронове вгорчиха вчерта на руския анклав Калининград. Местните власти моментално предупредиха жителите на анклава да потърсят убежище. Хората също така получиха известия от оператори, в което се казва, че "мобилният интернет може да бъде временно ограничен от съображения за сигурност", съобщават редица руски и източноевропейски медии.
😁 Sirens in Russia’s Kaliningrad region were triggered by a suspicious object approaching from Lithuania According to the regional governor, the drone alert will be lifted shortly. Specialists found no threat.— NEXTA (@nexta_tv) November 21, 2026
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Освен това, временни ограничения са наложени в работата на летище Храброво в Калининград. Местният губернатор Алексей Беспрозваних коментира в официалния си канал в Телеграм: "Системата за предупреждение "Опасност от безпилотни летателни апарати" е активирана в Немански район. Тя е реагирала на подозрителен обект, идващ от литовска страна. Специалисти са извършили всички необходими проверки - няма заплаха. Тази тревога ще бъде отменена скоро. Моля за вашето разбиране".
Russian occupiers in Kaliningrad keep cheering their own "SMO" and clearly enjoy it. https://t.co/J8RfCyCXHk— WarTranslated (@wartranslated) November 21, 2026
Преди това беше обявено предупреждение за Балтийск - там се намира базата на Руския балтийски флот. Засега обаче няма данни самата база да е атакувана, нито да има някакви поражения. Появиха се обаче фалшиви снимки, че всъщност е имало атака и щети:
BREAKING: Explosions and drone activity are reported in Baltiysk, home to Russia's Baltic Fleet base in Kaliningrad. Authorities earlier attributed an air alert to a false detection from Lithuania, but sirens reportedly sounded again less than an hour later. Russian air defenses are reportedly still active. #Ukraine— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 21, 2026
FAKE: An image being shared as evidence of an attack on Baltiysk in Russia's Kaliningrad region is unrelated to the area. It originates from a US airstrike targeting the Nariman air defense position on Iran's Qeshm Island. #Ukraine https://t.co/hKi4WPdesf— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 21, 2026
Всичко това се случи на фона и на още пресните спомени от масираната комбинирана руска въздушна атака срещу Украйна с над 100 ракети от ранните часове на 20 ноември. Лвов беше една от руските цели - нови кадри показват ужаса там:
Video shows the moment a Russian Kh-101 missile hit Sknyliv railway station in Lviv, NV reports. The missile struck just meters from cars passing by. https://t.co/lXOKEVKliq— WarTranslated (@wartranslated) November 21, 2026
Междувременно, Иран атакува промишлен обект в Бахрейн. Въздушен удар е причинил пожар в обекта, съобщи министерството на вътрешните работи на арабската страна. Според предварителните данни няма жертви. От Корпуса на гвардейците на ислямската революция казват, че са атакувани и две американски военни бази, разположени в районите Шейх Иса и Ал-Джафир, съобщи иранската информационна агенция "Фарс". Цел са били радари на ПВО системи Patriot:
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