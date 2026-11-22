Най-малко трима души загинаха при пожар във фабрика за сладкарски изделия, разположена западно от индонезийската столица Джакарта, съобщи днес представител на спасителните служби, цитиран от Франс прес и БТА. Той добави, че 36 души все още са в неизвестност, след като първоначално бе съобщено за 39 изчезнали. Четирима ранени са откарани в болници. Пожарът избухна във фабрика, собственост на компанията за сладкарски изделия "Фонуа Агунг Мулия", намираща се на около 50 километра от Джакарта, в окръг Серанг. Кадри от дрон показват, че фабриката е частично разрушена. Части от покрива са рухнали, а от обекта се издига дим. Други снимки, споделени от спасителните екипи, показват как влизат в сградата, където на места огънят все още тлее. Пожарникарите са получили сигнал за пожара вчера в 16:30 ч. местно време (09:30 ч. по Гринуич). Към момента на пристигането им фабриката вече е била обхваната от пламъци, обясни представител на пожарната служба. "Затова не можахме да установим дали системата за безопасност на компанията е функционирала правилно, или не", каза той. Още: Пламна един от най-големите заводи за преработка на маслодайни култури в Русия (ВИДЕО)

Разследват причината за пожара

Близки на изчезналите са се събрали пред входа на обекта с надежда да получат новини.През нощта губернаторът на провинция Бантен заяви, че в момента на избухването на пожара на мястото е имало около 60 души. Причината за пожара все още се разследва. В платформата ЛинкдИн "Фонуа Агунг Мулия" се представя като дъщерно дружество на "Унифам" - една от най-големите компании за храни и напитки в Индонезия. Смъртоносните пожари не са рядкост страната. През декември 2025 г. пожар, вероятно предизвикан от експлозия на батерия за дрон, опустоши седеметажна сграда в Джакарта, при което загинаха най-малко 22 души. През 2023 г. 13 души загинаха в източната част на страната след експлозия в завод за преработка на никел. Още: Пожар в къщата на съсобственика на най-голямата чешка оръжейна компания, тя помага на Украйна