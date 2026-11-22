В нощта на 22 ноември украинските сили атакуваха Краснодар, като след това жители на руския град публикуваха видеа, на коите се вижда гъст дим. На летището в Краснодар бяха наложени временни ограничения за кацания и излитания на самолети. Сирените излъчиха сигнала „Внимание на всички“, а кметството твърди, че атаката с безпилотни летателни апарати е била отблъсната. Губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев към този час не е съобщил нищо за случващото се.

Ударена е дирекцията на Руската гвардия в Краснодарския край

Според анализ на руския опозиционен канал ASTRA, въз основа на отворени данни (OSINT), в Краснодар вероятно е нанесена щета на Главната дирекция на Руската национална гвардия за Краснодарския край.

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Украинският мониторингов канал Exilenova+ също твърди, че димът идва от района на военния град на военна част №3702 към Руската гвардия.

От ASTRA определят и точното местоположение на вероятния пожар - ул. „Черкасская“ № 70 в Краснодар. На този адрес преди се е намирала военна част №3702 (47-а самостоятелна оперативна бригада). Понастоящем там се намира Главната дирекция на Росгвардия за региона.

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