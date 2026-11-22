Висши служители от Кремъл продължават да правят категорични изявления, в които очертават крайната цел на Москва да установи контрол над по-голямата част от Украйна, включително над столицата Киев. В наскоро излъчен документален филм за руския държавен телевизионен канал „Първи канал“, посветен на Руската православна църква, външният министър Сергей Лавров заяви, че Югоизточна Украйна и по-голямата част от Централна Украйна, включително град Киев, са „без съмнение традиционно руски земи“. "Оттам произлизаме всички ние", добави той.

Russia's Foreign Minister Lavrov on Ukraine: Southeastern Ukraine, of course, and a large part of central Ukraine, including Kyiv, are undoubtedly historically Russian lands. The people living there were baptized in the same baptismal font as us. That is where we all came from. https://t.co/MrZTWu7bWs — Clash Report (@clashreport) November 21, 2026

Още: Лавров зъл след срещата в Шънджън. Путин: Само Бог знае какво ще стане сега!

Лавров твърди, че Москва трябва да постигне своите военни цели в Украйна и да победи предполагаемата русофобия в „пространството, което сега се нарича Украйна“. Такива руски изявления не са нещо ново. Кремъл стартира съгласувана информационна кампания още преди пълномащабната си инвазия през февруари 2022 г., която разпространяваше идеята, че Русия ще контролира по-голямата част от Украйна и ще остави малка остатъчна държава в западната част на страната. Оттогава висши служители на Кремъл многократно са повтаряли публично амбициите на Русия да контролира по-голямата част от Украйна. Москва отдавна се опитва да оправдае инвазиите си през 2014 и 2022 г. с твърдения, че тези райони от украинската територия са „традиционно“ руски, а руските власти конкретно са определили градовете Харков, Николаев и Одеса като „руски“.

Още: Претенциите и покритието им: Разликата между исканото и постигнатото от Путин в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Длъжностните лица от Кремъл също така многократно споменават Новорусия - измислена област в Украйна, за която руските власти твърдят, че обхваща цялата Южна и Източна Украйна и е „неразделна“ част от Руската федерация. В нея са включени незаконно окупираните с фалшиви референдуми Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област, които Русия вписа в конституцията си, но не само - амбициите на Москва се разпростират и в съседни региони. Именно изявлението на Лавров в документалния филм обхваща дори по-голяма част от украинската територия, отколкото традиционното понятие за Новорусия.

Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) отдавна оценява, че една от причините, поради които Москва нахлу в Украйна през 2022 г., беше да възвърне пълния контрол над страната, след като другите опити в тази насока се оказаха неуспешни. Непрекъснатите изявления на представители на Кремъл относно непоколебимата решимост на Русия да постигне своите експанзионистични военни цели са несъвместими с наскоро направените предложения на САЩ за прекратяване на войната, категорични са анализаторите.

Още: Русия продължава да поставя нови условия за преговорите с Украйна

Лавров също така цитира какво според него бившият американски президент Джо Байдън е казал на диктатора Владимир Путин по време на единствената им среща като лидери на САЩ и Русия - в Женева през юни 2021 г. "Той каза следното: „Много бих искал, Владимир Владимирович, да разберете, че ние не ви възприемаме като враг. Не казваме, че вие сте лоши, а ние – добри. Просто сме различни. Вие изградихте империята си, като разширявахте географските си граници, като разширявахте територията, която контролирахте. Но никога не сте поставяли никого в „котела“. Вие приемахте териториите заедно с хората, които живееха там, заедно с тяхната култура, история, език и легенди. И именно затова имате огромна многонационална държава", твърди руският външен министър.

Russia's Foreign Minister Lavrov: I remember Biden's meeting with Putin. They had only one meeting, in June 2021, in Geneva. He said the following: "I very much want you, Vladimir Vladimirovich, to understand that we do not regard you as an enemy. We are not saying that you are bad and we are good. We are simply different." "You built your empire by expanding your geography, expanding the territory you controlled. But you never put anyone into a melting pot." "You accepted territories together with the people who lived there, together with their culture, their history, their language, and their legends. And that is why you have an enormous multinational state." — Clash Report (@clashreport) November 21, 2026

Още: Байдън: Путин е арогантен тийнейджър, Зеленски е капризен, Нетаняху е близко до диктатор

Нови данни за загубите в руската армия: има ли шанс за мир в началото на 2027?

Всичко това поставя отново на преден план въпроса дали при тези си изявления Русия е готова за добросъвестни преговори за мир. Според Fianancial Times администрацията на американския президент Доналд Тръмп иска да бъде сключено мирно споразумение, преди Конгресът да премине в ръцете на демократите - т.е. през януари 2027 г. Ръководителят на президентската администрация на Украйна и бивш шеф на военното разузнаване Кирило Буданов коментира публикацията и каза, че приключването на войната до януари би било „просто чудо“, макар че Киев ще се стреми към това.

По-рано, на 11 ноември, Володимир Зеленски заяви, че има възможност за постигане на резултати в преговорите преди 2027 г. През септември самият Буданов каза пред The New York Times, че е малко вероятно да бъдат създадени условия за примирие преди пролетта на 2027 г.

Head of the Presidential Office Budanov says ending the war by January would be "just a miracle", though Ukraine will work for it. He was responding to the Financial Times report that the US administration wants a peace deal before Congress passes to the Democrats. Earlier, Zelensky said on November 11 that there is a window of opportunity for results in talks before 2027. In September, Budanov himself told the New York Times that conditions for a ceasefire were unlikely before spring 2027. — WarTranslated (@wartranslated) November 21, 2026

Още: Зеленски: Тръмп каза на европейските лидери, че харчат твърде много за войната в Украйна

Мнозина биха се запитали защо Руската федерация да се опитва да сключи мирно споразумение, при положение че продължава да преследва максималистичните си цели. Един от отговорите е, че на фронта армията на Путин продължава да губи повече хора, отколкото набира. "Русия увеличава числеността на войските си с 20 000 до 25 000 души месечно, но губи между 30 000 и 35 000 убити – около хиляда на ден", казва американският посланик в ООН Майк Уолц. Според него в това няма никакъв смисъл. Украинският генщаб посочи над 54 000 военни жертви от руската армия през октомври - това са убити и инвалидизирани.

Russia adds 20 to 25 thousand troops a month but loses 30 to 35 thousand killed, about a thousand every day, US ambassador to the UN Mike Waltz says. In his words, it makes no sense. https://t.co/72Xq81hCTq — WarTranslated (@wartranslated) November 21, 2026

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) междувременно съобщи, че за една седмица са убити или ранени 4333 руски войници - нов рекорд за подразделението „Алфа" на СБУ. Според данните на подразделението за специални сили 2838 руски войници са били убити в този период, а други 1495 са пострадали. Предишният седмичен рекорд на „Алфа“ остана неподобрен в продължение на едва две седмици: вижте ВИДЕО18+ от най-новите акции на подразделението.

Още: "За нас той определено е враг": Зеленски с коментар на топлите коментари на Тръмп за Путин (ВИДЕО)

Зеленски: Путин си търси претекст за ескалация

Украинският президент Володимир Зеленски обясни, че Русия е извършила 109 отделни атаки срещу украински мостове преди удара на Украйна по Кримския мост, при който бе разрушена една от арките и бяха повредени сериозно жп участъкът и пътният сектор на незаконното според Киев съоръжение. Той подчерта, че това число се отнася за атаки по украински мостове, а не за отделни ракети или дронове, и обвини Путин, че търси претекст за ескалация. Зеленски отхвърли твърдението на диктатора, че Русия никога не е използвала Кримския мост за военна логистика - публично достъпни видеозаписи показват руски танкове, бронирани превозни средства, артилерия и друга техника, преминаващи по моста, подчерта украинският лидер.

Zelensky says Russia carried out 109 separate attacks on Ukrainian bridges before Ukraine's strike on the Kerch Bridge, stressing that the figure refers to attacks, not individual missiles or drones. He accused Putin of seeking pretexts for escalation and rejected his claim that Russia had never used the bridge for military logistics. Zelensky said publicly available footage shows Russian tanks, armored vehicles, artillery and other equipment crossing the bridge. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 21, 2026

Зеленски предложи временни локални примирия за евакуацията на украински цивилни от 15 населени места по протежението на река Днепър или в близост до нея в окупираните области Херсон и Запорожие - райони, където примирие е възможно, тъй като географията на реката осигурява стабилна линия на фронта, която възпрепятства сухопътните операции или прекия контакт между силите. През октомври Русия и Украйна осъществиха успешно хуманитарно примирие в посока Херсон за евакуация на цивилни от окупирания Олешки и близките населени места, а Зеленски предложи сътрудничество за провеждането на още едно подобно примирие с цел евакуация на допълнителни населени места.

Още: Зеленски: Твърде рано е да се каже дали Украйна ще се присъедини към НАТО

На 21 ноември той призова за временни локализирани примирия в Раденск, Костохризове, Хола Пристан, Стара Збуровка, Нова Збуровка, Хладковка, Велики Копани, Кардашинка и Велика Кардашинка в окупираната Херсонска област, както и в Камянско, Верхня Криница, Василивка, Маячка, Златопил и Днипрорудно в окупираната Запорожка област. На 14 ноември Зеленски отбеляза, че украинските власти са предоставили на Съединените щати списък с множество окупирани населени места, които биха се възползвали от хуманитарно примирие, но Кремъл е отхвърлил тези предложения. Към момента Москва все още не е отговорила на предложението от вчера.

Географическото разположение на тези населени места е от съществено значение, а прекратяването на огъня е възможно само в тази ограничена зона на театъра на военните действия, тъй като река Днепър осигурява стабилна линия на фронта. Всичките 15 населени места се намират или непосредствено по брега на Днепър или на язовир Каховка - като например Олешки, или на няколко километра южно от река Днепър, в руския близък тил. Прекратяването на огъня с цел евакуация на цивилни е възможно в тези райони единствено защото река Днепър и язовир Каховка представляват значителни водни препятствия, които възпрепятстват активни сухопътни сражения отвъд настоящите линии на контрол. Прекратяването на огъня в тези райони би изисквало предимно руските и украинските сили да се споразумеят да прекратят ударите с дронове и мисиите за непряк обстрел отвъд реката и би имало минимално влияние върху активните сухопътни операции, отбелязват от ISW.

Още: Путин пробва да превземе Константиновка с примирие, защото не става по военен път

Прекратяването на огъня обаче не се препоръчва в райони, където географията на бойното поле не осигурява стабилна фронтова линия. Кремъл по-рано предложи примирие в Константиновка - населено място, където прекратяване на огъня не е възможно, тъй като руските сили не контролират града и защото фронтовата линия там не е стабилна. Всяко примирие в Украйна изисква географски стабилна и защитима фронтова линия, а географията на фронтовата линия в Донбас не позволява примирие към настоящия момент, категорични са експертите от Института за изучаване на войната.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Съгласно официалната информация на украинския генщаб, обхващаща периода до 22 ч. на 21 ноември, през изминалото денонощие е имало 116 бойни сблъсъка спрямо 203 на 20 ноември. До момента украинският генщаб не е публикувал сутрешна сводка на 22 ноември. Според последната налична информация руснаците са хвърлили 162 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 80 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 1599 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 1400 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 4445 FPV дрона, което е с около 1780 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от снощната сводка на украинския генщаб.

13 руски пехотни атаки е регистрирал украинският генщаб в Покровското направление през последните 24 часа (към 22 ч. снощи). Още 10 са били отблъснати от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка.

Още: Операция "Мечи капан": Украйна действа като във визия на Фон дер Лайен – искаш мир, готви се за война (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руските сили наскоро са напреднали на североизток от Купянск, като са се възползвали от неблагоприятните метеорологични условия, за да улеснят механизираните си атаки. Става въпрос за района на запад от Каменка, вижда се от видеозапис с геолокализация, публикуван на 21 ноември. Той показва как украинските сили нанасят удар по руски брониран транспортен автомобил MT-LB в района.

Украински военен източник съобщи вчера, че руските сили са се възползвали от неблагоприятното време, за да пробият украинската отбрана. Метеорологични условия като мъгла, силен вятър и дъжд създават лоши условия за полети на украинските дронове и намаляват видимостта, което удължава времето, необходимо на украинските оператори на дронове да засекат руските механизирани атаки. Украинските сили са демонстрирали способност да поддържат много кратко закъснение между засичането и нанасянето на удара дори при неблагоприятни метеорологични условия, което подсказва, че целта на руските механизирани атаки при това време е бързото навлизане по-навътре в зоната на поражение, а не да се придвижват незабелязано. Неблагоприятното време също така намалява броя на украинските разузнавателни дронове, опериращи едновременно във въздуха, което потенциално позволява на руснаците да привлекат наличните украински разузнавателни средства към настъпващите руски бронирани превозни средства и едновременно с това да провеждат мисии за проникване, използвайки малки пехотни групи на други места.

Още: Рюте: НАТО ще защитава всеки сантиметър от територията на Полша

Напредък на руснаците има и североизточно от Лиман - на видео с геолокализация, публикувано на 20 ноември, се вижда украински удар срещу руска бронирана машина в района, като руските сили наскоро са напреднали югозападно от Ивановка.

Югоизточно от Добропиля, която е основната точка на боеве в Покровското направление, също има потвърден напредък на руските сили. На 21 ноември военнослужещ от украинска бригада, действаща в района на Добропиля, съобщи, че руснаците са превзели Билицко и използват населеното място, заедно с Покровск и Родинско (и двете югоизточно от Добропиля), като плацдарм за настъпления към Добропиля. Освен това видео, публикувано от "Суспилне Донбас", показа как руснаците отново са започнали атаки с бронирана техника и превозни средства в тази посока. Там действат украинските защитници от "Азов", които твърдят, че есенното време вече позволява настъпления с превозни средства, за разлика от операциите с малки групи през лятото.

Russians are back to mechanized assaults in the Dobropillia direction, Azov fighters say. Autumn weather now covers pushes on vehicles, unlike small-group infiltration in summer, they add. Azov's Lyrik tells Suspilne Donbas the assaults start from captured Pokrovsk, Rodynske and Bilytske. — WarTranslated (@wartranslated) November 21, 2026

Още: Във Финския залив: Украйна удари санкциониран от САЩ руски кораб, използван за превоз на оръжия

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в генщаба, публикува анализ за развитието на военните действия при Добропиля. Според него руското командване съсредоточава основните си усилия в зоните на действие на 2-ра и 51-ва общовойскова армия от групировката "Център" с цел ликвидиране на украинския отбранителен район при Добропиля, пробив към пътя Добропиля–Краматорск (североизточно от Добропиля) и излизане към близките подстъпи на Дружковка от югозапад, в координация с левия фланг на 8-а армия от групировката "Юг".

Въпреки че руските предни части достигнаха близките подстъпи на Добропиля, те не успяха да навлязат в града със значителни сили, нито да достигнат основните си оперативни цели, казва Машовец. От около 21 октомври насам темпът на руското настъпление в тактическата зона осезаемо намалява, а в някои участъци практически е спрял. Основните руски сили са въвлечени в тежки боеве, докато опитите за проникване чрез малки пехотни групи засега носят ограничени резултати, пише Машовец.

Още: Въздушна тревога в Калининград - за базата на Руския балтийски флот. Иран удари Бахрейн (ВИДЕО)

На север и североизток руските войски продължават настъпателните и инфилтрационните действия, опитвайки се да достигнат пътя Добропиля–Краматорск (Т-0514). В района на Шахово–Торецко руснаците са превзели Софеевка. Опитите за проникване към Павловка, Новопавловка и Новомиколаевка са до голяма степен ликвидирани от украинските сили. В направленията към Кучеров Яр и Вилно продължават тежки насрещни боеве. Руските групи са успели да проникнат в отделни участъци, но основните им сили не са достигнали пътя Т-0514.

На изток и югоизток - към Нови Донбас, Хановка и Добропиля - руските части атакуват основно по долината на река Бик и покрай железопътната линия от Дорожно към Добропиля. Засега присъствието им се ограничава предимно до малки пехотни групи в Нови Донбас и района на водохранилището край Хановка. Според Машовец украинските сили са ликвидирали няколко руски инфилтрационни групи в самата Хановка, в покрайнините на Добропиля и в отделни райони на града.

Южно от Добропиля е най-сериозният руски напредък. Тук руските войски постигат по-значителни резултати. Според анализа те са успели да превземат Матяшево, Светло и Билецко, както и да проникнат в направленията към Черниговка, Водянско и Новогришино. Константин Машовец подчертава, че все още не може да се говори за пълен и устойчив руски контрол над всички населени места.

На западния фланг – в района на Гришино и Сергеевка - руските войски извършват инфилтрационни действия и в района на Мирно, Василивка и западно от Гришино. Според анализатора това има преди всичко отбранително-обезпечаваща цел - руското командване се опитва да защити левия фланг на настъпващата към Добропиля групировка от евентуални украински контраатаки. Украинските сили вече са успели да ликвидират руските групи, които по-рано са проникнали в района на Сергеевка и Новоподгородно.

Още: Путин се превърна в "послушното кученце" на Си Дзинпин: Резултатите от Шънджън

Един от основните изводи на анализатора е, че прегрупирането на 41-ва армия не е довело до очаквания резултат. Руското командване прехвърли част от силите на 41-ва армия към десния фланг на групировката "Център", с намерението да ускори настъплението към Дружковка и да прекъсне пътя Добропиля–Краматорск. Вместо очаквания пробив обаче тези сили са въвлечени в изтощителни боеве в районите на Торецко, Вилно и Кучеров Яр. Украинската отбрана е успяла да блокира настъплението им и да ликвидира редица инфилтрирали се руски групи. Прегрупирането все пак е помогнало на руското командване да засили натиска южно от Добропиля. Освобождаването на част от силите на 51-ва армия от други задачи е позволило на руското командване да уплътни нейната оперативна групировка и да съсредоточи усилията ѝ върху Добропилския отбранителен район. Това е допринесло за руските успехи в района на Билецко и за настъплението от юг и югоизток към Добропиля. Машовец допуска, че предвид продължаващото настъпление на групировките "Център" и "Юг" именно те могат да получат допълнително усилване.

Според него руското командване вероятно ще премине към по-сериозна подготовка за щурм на Добропиля, след като не успя да превземе града с внезапно проникване на значителни пехотни сили. Анализаторът очертава няколко вероятни елемента на бъдещата операция:

обхождане на града по фланговете – с опити за овладяване или поставяне под огневи контрол на районите около Святогоровка и Хановка;

придвижване към Грузко и Новотроицко – с цел прекъсване на комуникациите на Добропиля със северните и северозападните райони и с посока Краматорск;

огневи контрол над пътищата – използване на артилерия, дронове и евентуално дистанционно миниране за затрудняване на снабдяването и придвижването на украинските сили;

последващо проникване в самия град – след изолиране на Добропиля и създаване на условия за постепенно натрупване на руска щурмова пехота вътре в него.

Като особено важен фактор Машовец посочва потенциала за украински контраудари по фланговете на руската настъпателна групировка. Според него един от възможните варианти е украинските сили да достигнат рубежа Василовка–Гришино или дори да осъществят пробив към западните покрайнини на Покровск. Това би имало сериозно значение, тъй като Покровск в момента представлява основен логистичен център за натрупване и разпределение на материално-технически ресурси за руските войски в Добропилското направление, особено за 2-ра общовойскова армия. Машовец отбелязва, че руското командване очевидно осъзнава тази опасност и вече се опитва да изтласка украинските сили по-далеч на запад от Покровск. Същевременно анализаторът смята, че руското командване вероятно не отчита в достатъчна степен всички потенциални заплахи за своята групировка в цялата оперативна зона на групата "Център".

Още: Шведски "Грипен" имал разрешение да свали руска ракета над Полша, но не е стрелял

Според Военновъздушните сили на Украйна 161 от 186 атакуващи руски безпилотни летателни апарата са били неутрализирани от украинските сили за противовъздушна отбрана през изминалата нощ. Руснаците са атакували с „Шахед“ (72 от които с реактивни двигатели), както и с имитатори на дронове от типа „Гербер“ и „Пародия". Украински военни представители съобщиха, че са били свалени 161 дрона, като са регистрирани удари от безпилотни летателни апарати на 18 места, а свалени цели са паднали на още шест места. По-рано руското министерство на отбраната съобщи за неутрализирането на 170 украински дрона над Русия и окупирания Крим през нощта.

Руското министерство на отбраната съобщи за удар по енергиен обект в Запорожие. Местните власти по-рано съобщиха за прекъсване на движението към Днепровската водноелектрическа централа (ДнепроГЕС) и за трима ранени. Подстанцията „Правобережна“ 330 kV в Запорожие, която „снабдява с електроенергия предприятия от украинската военна промишленост“, е била ударена от дрон на руските въоръжени сили, твърди руското министерство на отбраната. Подстанцията „Правобережна“ се намира на десния бряг на града, на около три километра от язовирната стена на Днепровската водноелектрическа централа. Снощи временно изпълняващият длъжността ръководител на регионалната военна администрация в Запорожие, Михаил Семикин, съобщи за атаката, която напълно блокира движението по мостовете и язовирната стена. Движението бе възстановено няколко часа по-късно. Трима души, сред които две деца, са били ранени при ударите, уточни Семикин.

Според Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна (ДСНС) поне 7 души вероятно са затрупани под развалините на жилищен блок в Киевска област, разрушен при руски въздушен удар. „Спасителите евакуираха девет души, сред които едно дете. Друго дете, родено през 2010 г., беше ранено и хоспитализирано. Предварителните оценки сочат, че седем души може да са затрупани под развалините“, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации във връзка с последствията от удара на руските въоръжени сили по село Дмер в Киевска област, където една сграда е била разрушена от първия до петия етаж. По-рано властите съобщиха, че двама души, сред които едно дете, са били ранени в резултат на удар по жилищна сграда в район Вишгород.

Още петима души са ранени в региона на Славянск, а един - в Харков, след руски атаки. Според руските власти пък има шестима ранени при украински нападения в Белгородска област, трима в Курска област и един в Брянска област.

Още: Украйна удари щаба на Росгвардия в Краснодар (ВИДЕО, СНИМКИ)

Според оперативна информация от диспечерската служба за спешни случаи на Държавното унитарно предприятие на т.нар. ДНР, т.е. Донецка област на Украйна, която е окупирана от Русия, към сутринта на 21 ноември поради прекъсване на електрозахранването 166 котелни в градските райони на Донецк, Макеевка, Енакиево, Дебалцево, Снежное, Торез, Горловка, Харциск, Докучаевск, Иловайск и Мариупол, както и в общините Амвросиевски, Телмановски, Шахтьорски, Волноваха, Новоазовски и Ясиновацки, временно са били преустановени. Специалистите на „Донбастеплоенерго“ остават на дежурство денонощно - работата на котелните ще бъде незабавно възобновена, веднага щом енергетиците приключат ремонтните и възстановителните работи, съобщиха вчера от ведомството.