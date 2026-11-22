Домът на председателя на Управителния съвет на Съюза на независимите автотехнически експерти в България проф. Станимир Карапетков е бил обискиран при акция на ГДБОП. Обискът е проведен около 20:00 ч. вчера, 21 ноември. Карапетков е бил задържан, докато трае проверката, а след това освободен. Действията са били разпоредени от прокурор след подаден сигнал, че Карапетков е оказвал натиск върху свой колега, съобщава БНТ. Карапетков беше вещо лице по делото за смъртта на загиналата при катастрофа 12-годишна Сияна. Работата му предизвика сериозни спорове по делото за катастрофата край Телиш, при която загина Сияна. Изготвената от него автотехническа експертиза беше оспорена от бащата на детето Николай Попов. След обиска Попов публикува коментар във Фейсбук, в който приветства действията на разследващите. Още: "Българската държава забърка нова каша": Отложиха делото "Сияна" заради внезапно разболяла се съдийка "Най-после се намериха достойни мъже, които имаха смелостта да започнат да разследват действията на Станимир Карапетков".

Ето какво още каза бащата на Сияна пред БНТ: "Обискът е от петък. Става въпрос за оказване на натиск върху вещото лице, назначено от съда да изготви новата експертиза по делото „Сияна“. Целта е била да се потвърдят заключенията на Станимир Карапетков и по този начин той да не носи наказателна отговорност, както и да не бъде постановена присъда, каквато може би иска защитата на обвиняемия и каквато може би смята Станимир Карапетков трябва да получи обвиняемия Георги Александров."

Отводът

Снимка АПИ

Карапетков попадна в центъра на спорове и около разследването на тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" в района на Ямбол. Разследвал е още катастрофата, при която загинаха Ани и Явор. Още: "Линейката е била просто такси": Николай Попов с шокиращи разкрития от експертизата за смъртта на Сияна

Припомняме, че бащата Николай Попов отправи многократни искания за отстраняване на Карапетков като вещо лице заради твърдения за нерегламентирани връзки с адвоката на обвиняемия Явор Нотев. През зимата на 2026 г. Плевенският окръжен съд прие отвода на проф. Карапетков и е назначил нова автотехническа експертиза, след като по делото възникнаха спорове около липсващи снимки от огледа на местопроизшествието. Още: Бащата на Сияна: Експертизата умишлено се бави и целта е шофьорът да излезе на свобода