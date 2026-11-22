Новият Висш съдебен съвет (ВСС) вече е попълнен, освен ако изборът на следователската квота не бъде обжалван в 7-дневен срок. Следователите от цялата страна избраха снощи Петко Петков за свой представител в кадровия орган на съдебната власт. Последният член от професионалната квота спечели с 323 гласа, а в проведения вот участваха 378 от общо 453 следователи, съобщи председателят на Избирателната комисия Нелчо Неделчев, който обяви избора за редовен. Общо 453-ма следователи имаха право да участват във вота, а кандидатите за единственото място бяха двама - Петко Петков от Националната следствена служба (НСлС) и Бойко Атанасов от следствения отдел към Софийската градска прокуратура. Гласуването се проведе единствено с хартиени бюлетини, а за избран се смята кандидатът, получил повече от половината действителни гласове. Според протоколите от избирателните секции действителните гласове са 363, а недействителните бюлетини са 15. За опонента на Петков – Бойко Атанасов, са гласували 40 следователи. Още: Изборът на Висшия съдебен съвет на финалната права: Гласуваха и следователите

Как може да се обжалва решението

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Решението на Избирателната комисия и протоколите от вота вече са публикувани на интернет сайта на ВСС. По закон резултатът подлежи на обжалване в 7-дневен срок чрез Прокурорската колегия пред петчленен състав от трима съдии от Върховния касационен съд и двама от Върховния административен съд, определени на принципа на случайния подбор. Съдът се произнася в 7-дневен срок от подаването на жалбата и решението му е окончателно. Още: Финална стъпка до съдебната реформа: НС избира съдиите и прокурорите във ВСС

Новият ВСС

Кадровият орган на съдебната власт се състои от общо 25 членове, разпределени в две колегии – Съдийска и Прокурорска. В състава му влизат 11 представители, избрани пряко от магистратите, 11 представители, излъчени от Народното събрание, и трима членове по право. Съдийската колегия включва общо 14 членове. Двама от тях участват по право - председателите на Върховния касационен съд (ВКС) и на Върховния административен съд (ВАС). Останалите 12 места са разпределени поравно между професионалната и парламентарната квота - шестима представители се избират от съдиите, а други шестима - от Народното събрание. Прокурорската колегия се състои от 11 членове, като главният прокурор участва в нея по право. Петима членове се излъчват от професионалната общност - четирима от прокурорите и един от следователите. Останалите пет места се попълват от парламентарната квота. С определянето на представителя на следователите приключи изборът на всички 11 членове от професионалната квота на новия ВСС. Още: Ясни са шестимата съдии в новия състав на ВСС