Гърция на второ място в света по плажове със "син флаг"

Общо 624 плажа в Гърция са получили отличието "син флаг" тази година, което поставя страната на второ място сред общо 51 държави, участващи в класацията, съобщи електронното издание на в. "Катимерини", позовавайки се на Гръцкото дружество за защита на природата.

"Син флаг" е най-широко признатият и разпространен символ за качество на околната среда по света. Присъжда се от 1987 г. на плажове и яхтени пристанища, които отговарят на строгите критерии за отличието.

Гърция продължава да отчита стабилна възходяща тенденция, като отново надхвърля прага от 600 отличия и представлява 14 процента от всички плажове със "син флаг" сред участващите държави в международната програма.

В рамките на Гърция остров Крит и полуостров Халкидики са сред водещите региони, съответно със 154 и 93 плажа със "син флаг", пишв БТА.

Испания оглавява класацията със своите 642 плажа със "син флаг". В световен мащаб със "син флаг" са отличени общо 4 378 плажа, 747 яхтени пристанища и 158 туристически лодки.