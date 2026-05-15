Войната в Украйна:

Година след въвеждането: Въздействието на американските мита върху България

15 май 2026, 10:48 часа 384 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Година след въвеждането: Въздействието на американските мита върху България

Година след въведените по-високи мита върху вноса от ЕС от администрацията на президента Доналд Тръмп въздействието върху България остава косвено. Влиянието върху стопанската активност в страната се предава през канала на отслабващото външно търсене и през натиска върху европейските вериги за доставки, в които България е силно интегрирана. Това се посочва в анализ на "Кофас“ по повод изминалата една година търговска война.

Най-силно отражение митата имат върху индустриални сектори

Най-силно отражение в резултат на това има върху индустриални сектори като машиностроене, метали и автомобилни компоненти, където българските компании са подизпълнители, се посочва още в анализа на кредитния застраховател. Допълнително, пренасочването на глобалната търговия засилва конкуренцията и свива маржовете.

Още: Тръмп постави амбициозен срок за търговско споразумение с ЕС

"Митата не бяха толкова директен шок за България, колкото фактор, който влоши така или иначе напрегнатата външната среда – чрез по-слаб износ, по-ниска индустриална активност в Европа и повишена несигурност за бизнеса,“ коментира Пламен Димитров, управител на "Кофас България“.

Като силно отворена икономика, интегрирана във веригите за производство и износ на Европейския съюз, главно към пазари като Германия и Италия, България е чувствителна към всякакво влошаване на външното търсене, уточняват от "Кофас“.

Оттам обясняват, че по-високите мита върху европейския износ към САЩ ограничават на първо място конкурентоспособността на компаниите от ЕС. Това води до спад в поръчките към техните доставчици – включително българските предприятия, особено в сектори като машиностроене, металургия и автомобилна индустрия, силно представени на местния пазар. В подобна среда се създава допълнителен натиск върху производството и приходите на компании, които участват във веригите за доставки на европейската индустрия.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Само ако САЩ спазват сделката: ЕС се защитава със специални клаузи в търговското споразумение

На второ място, пренасочването на глобалната търговия и засилената конкуренция от трети страни (като държави в Югоизточна Азия) увеличават натиска върху цените и маржовете на българските износители. Това се комбинира с вече нарасналите разходи за суровини и компоненти, които са пряко засегнати от митническите ограничения и промените в доставките.

В резултат, макар България да не е пряко сред основните търговски партньори на САЩ, ефектът от митата се пренася чрез по-слаба външна среда, по-висока несигурност и засилен натиск върху индустриалните сектори, което ограничава експортния потенциал и инвестиционната активност, обобщават от „Кофас“.

На глобално ниво 

Глобалният анализ на компанията показва, че разходите, свързани с увеличението на американските мита, са били поети предимно от американските компании. Друга констатация на макроикономическия екип на "Кофас“ е, че по-голямата част от износителите към САЩ запазват маржовете си, което не подкрепя тезата, че те биха намалили своите цени, за да запазят пазарен дял на американския пазар. Анализаторите наблюдават и рязко покачване на разходите за суровини на компаниите, чиято дейност е силно засегната от митническата политика на президента Тръмп.

Инфлацията на производствените разходи възлиза към края на 2025 година на 20 процента в металургичната промишленост, 9 процента в сектора на домакинските уреди, 8 процента в автомобилния сектор, 6 процента в сектора на металорежещите машини и текстилната промишленост и 5 процента в електрониката. В повечето от тези сектори брутните маржове са в застой или дори намаляват, се посочва в анализа.

Търговската война доминираше икономическите новини през 2025 г., а всичко сочи, че тя е далеч от своя край, се подчертава още в анализа. 

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
българска икономика мита Кофас търговска война мита Тръмп
Пламен Иванов
Пламен Иванов Редактор
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес