Спорт:

Владо Николов разкри дали Алекс и Мони ще се съберат в Италия

15 май 2026, 11:02 часа 318 прочитания 0 коментара
Снимка: FIVB
Владо Николов разкри дали Алекс и Мони ще се съберат в Италия

Двама от най-добрите ни волейболисти – братята Александър Николов и Симеон Николов, правят страхотни сезони в клубните си отбори. Алекс стигна до финала на Италианската Суперлига, а Мони направи същото в Русия. Сега по-големият подписа с иранския Фулад Сирджан, за да играе в азиатската Шампионска лига, а по-малкият ще играе 1/2-финали за Купата на Русия. Баща им – великият Владо Николов, обяви в интервю пред “Марица“, че от следващия сезон ще играят заедно в Италия.

Владо Николов потвърди

Слуховете за това тръгнаха още от началото на волейболния сезон. Въпреки че изненада някои с решението си да играе в Русия, Мони Николов доказа класата си. И докато преди имаше оферти да играе в Италия като резерва, сега явно го искат като титуляр. Спекулациите около събирането на двамата братя в един отбор се засилиха още повече през последните седмици. И явно не са били неоснователни, тъй като сега и Владо Николов го потвърждава.

Още: Летящ старт: Алекс Николов дебютира с разгром в азиатската Шампионска лига

Александър Николов и Симеон Николов

Официална информация все още няма

Все още няма официална информация от някой клуб, че ще събере Алекс и Мони. На Световното първенство по волейбол във Филипините през 2025 г. те доказаха, че могат да играят заедно и се разбират перфектно. Те бяха едни от водещите фигури в отбора, който спечели сребърните медали. Най-вероятно братята ще се съберат в настоящия отбор на Алекс Кучине Лубе Чивитанова в Италия. Владо Николов и преди беше казвал че двамата ще играят заедно, но фактът, че го потвърждава, ни дава още повече надежди, че това наистина може да се случи.

Още: Събиране в Италия или трансферен обрат: Планът на Лубе за братята Алекс и Мони Николови

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Владимир Николов Александър Николов Симеон Николов
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Волейбол
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес