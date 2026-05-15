Владо Николов разкри дали Алекс и Мони ще се съберат в Италия

Двама от най-добрите ни волейболисти – братята Александър Николов и Симеон Николов, правят страхотни сезони в клубните си отбори. Алекс стигна до финала на Италианската Суперлига, а Мони направи същото в Русия. Сега по-големият подписа с иранския Фулад Сирджан, за да играе в азиатската Шампионска лига, а по-малкият ще играе 1/2-финали за Купата на Русия. Баща им – великият Владо Николов, обяви в интервю пред “Марица“, че от следващия сезон ще играят заедно в Италия.

Владо Николов потвърди

Слуховете за това тръгнаха още от началото на волейболния сезон. Въпреки че изненада някои с решението си да играе в Русия, Мони Николов доказа класата си. И докато преди имаше оферти да играе в Италия като резерва, сега явно го искат като титуляр. Спекулациите около събирането на двамата братя в един отбор се засилиха още повече през последните седмици. И явно не са били неоснователни, тъй като сега и Владо Николов го потвърждава.

Официална информация все още няма

Все още няма официална информация от някой клуб, че ще събере Алекс и Мони. На Световното първенство по волейбол във Филипините през 2025 г. те доказаха, че могат да играят заедно и се разбират перфектно. Те бяха едни от водещите фигури в отбора, който спечели сребърните медали. Най-вероятно братята ще се съберат в настоящия отбор на Алекс Кучине Лубе Чивитанова в Италия. Владо Николов и преди беше казвал че двамата ще играят заедно, но фактът, че го потвърждава, ни дава още повече надежди, че това наистина може да се случи.

