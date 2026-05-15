Кабинетът "Радев":

Марта Кос с първа визита в Косово

15 май 2026, 10:55 часа 383 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Марта Кос с първа визита в Косово

Европейският комисар по разширяването Марта Кос пристига днес в Косово, където ще се срещне с представители на временните институции в технически мандат.

Европейската комисия съобщи по-рано, че Кос ще разговаря с изпълняващия длъжността президент на временните институции Албин Хаджиу и с временния премиер в технически мандат Албин Курти. Основна тема на срещите ще бъде необходимостта от бързи реформи за ускоряване на европейската интеграция на Прищина.

 

 

Комисарят по разширяването ще се срещне и с представители на гражданското общество.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Визитата на Кос в Прищина идва три седмици преди предсрочните парламентарни избори, насрочени за 7 юни, след като парламентът не успя да избере президент.

Това е първото ѝ посещение в Прищина, откакто пое поста в края на 2024 г. Еврокомисарят трябваше да посети Косово още през март, но отмени визитата си след разпускането на парламента.

Още: Етническо прочистване на албанците: Косово с обвинения към Сърбия

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Косово президент предсрочни парламентарни избори Марта Кос
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес