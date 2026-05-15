Марта Кос с първа визита в Косово

Европейският комисар по разширяването Марта Кос пристига днес в Косово, където ще се срещне с представители на временните институции в технически мандат.

Европейската комисия съобщи по-рано, че Кос ще разговаря с изпълняващия длъжността президент на временните институции Албин Хаджиу и с временния премиер в технически мандат Албин Курти. Основна тема на срещите ще бъде необходимостта от бързи реформи за ускоряване на европейската интеграция на Прищина.

Комисарят по разширяването ще се срещне и с представители на гражданското общество.

Визитата на Кос в Прищина идва три седмици преди предсрочните парламентарни избори, насрочени за 7 юни, след като парламентът не успя да избере президент.

Това е първото ѝ посещение в Прищина, откакто пое поста в края на 2024 г. Еврокомисарят трябваше да посети Косово още през март, но отмени визитата си след разпускането на парламента.

