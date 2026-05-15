Спекулации и подигравки: За да не е видимо "втора ръка", Путин бърза да отиде в Китай (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин може да дойде на визита в Китай още на 20 май т.е. след само 5 дни. Това твърди известният китайски ежедневник South China Morning Post. Беларуската опозиционна медия NEXTA моментално коментира, че Путин се е изнервил от визитата на американския президент Доналд Тръмп в Китай и фанфарите покрай нея, затова щял да напомни спешно на всички, че все още съществува, като отиде в Китай.
"Униженият молец просто иска отново да стои близо до дрехите на другите хора. Много му е тежко да бъде изхвърлен от общия гардероб на голямата световна политика", пише NEXTA в официалния си профил в "Х". The Conversation коментира, че изглежда визитата на Тръмп, който открито хвалеше постоянно Китай, докато беше там, ще направи Русия по-малко важна за Китай - защото двустранните връзки между Вашингтон и Пекин се подобряват:
🌏 While Trump and Xi stroll through the gardens of Beijing, Putin seems to be losing geopolitical weight— NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2026
Amid the Trump–Xi summit in Beijing, Western analysts are increasingly suggesting that the Kremlin’s position is beginning to weaken.
⚡️ Trump is wrapping up his official visit to China and leaving Beijing— NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2026
Main takeaways from the Trump–Xi meeting:
▪️ Trump said the US had reached “fantastic trade agreements” with China.
Според South China Morning Post евентуалното посещение на Путин ще продължи само един ден и няма да включва официална церемония. Официално потвърждение, че руският диктатор ще отиде в Поднебесната империя толкова скоро все още няма:
