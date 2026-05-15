На „Тича“ ще си отдъхнат: Илиан Илиев сяда на масата за преговори с Черно море

Феновете на Черно море получиха страхотна новина, след като стана ясно, че треньорът на тима Илиан Илиев ще седне на масата за преговори с ръководството на клуба за нов договор. Както е известно, настоящият контракт на 57-годишния специалист изтича след края на настоящия сезон, а той на няколко пъти загатна, че през лятото може и да си събере багажа.

Илиан Илиев може и да остане начело на Черно море

В последните месеци обаче напрежението между Илиев и ръководството на Черно море поспадна, като сега изглежда, че двете страни са готови да продължат съвместната си работа. Шефовете на варненци са подготвили нов договор на наставника, който той ще разгледа в следващите няколко седмици. Очаква се Илиев да подпише контракта и да остане начело на „моряците“. В момента Черно море води здрава битка за петото място в Първа лига, което дава право на бараж за участие в Лигата на конференциите през следващата кампания.

Специалистът превърна варненци в един от най-стабилните отбори в Първа лига

Илиан Илиев е начело на Черно море от 2017 година като успя да превърне тима в един от най-стабилните в Първа лига. До момента варненецът води отбора в общо 306 двубоя, в които е записал 134 победи, 85 равенства и 87 загуби при голова разлика 392:308. Доскоро той бе и национален селекционер на България, но началото на септември 2025-та реши да напусне поста си.

