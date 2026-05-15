Окуражителни данни от тестовете на СЗО за хантавируса "Андес"

Международен екип от вирусолози на СЗО заключи, че щамът "Андес" на хантавируса от заразените на големия круизен кораб MV Hondius е мутира много слабо, докато се разпространява, и настоящата епидемия вероятно скоро ще отшуми. Това съобщи авторитетният британски ежедневник The Telegraph. Мутациите дотук са незначителни и не влияят на разпространението на вируса и поведението му като тежест на заболяването. Няма ясно увеличение на преносимостта или смъртността.

Изследваният щам "Андес" е единственият известен хантавирус, способен да се предава от човек на човек. За целта обаче трябва "интимен, продължителен контакт", както казаха редица експерти - буквално обмен на секрети, като например да се използват едни и същи прибори, да се пие от едни и същи чаши и, разбира се, целувки. Но специалистите подчертават, че това определено не е нова пандемия като COVID-19.

Заразата с хантавирус всъщност не е нещо необичайно, но всички известни досега на науката щамове извън "Андес" могат да се предадат само от гризачи на човек, не от човек на човек. В България област Пазарджик е едно от местата, където е най-вероятно човек да се сблъска с вируса - но става въпрос за доста рядко събитие -