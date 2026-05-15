Путин отчаяно търси кой да прави оръжия, Украйна представи "Фрея" - ПВО срещу руски балистични ракети (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Трябва да се откажем от формалното разделяне на компаниите от военно-промишления комплекс и гражданския сегмент, както и от произволните ограничения, които възпрепятстват бързото внедряване на нови, ефективни решения в производството". Тези думи на руския диктатор Владимир Путин на десетия конгрес на Руския съюз на машиностроителите, в който влизат Ростех, Роскосмос, Обединената самолетостроителна корпорация, Алмаз-Антей, Уралвагонзавод, добре илюстрират как всъщност той иска абсолютно всичко, с което разполага Русия, да мисли и работи, за да спечели войната си в Украйна.

Само че казаното от Путин показва и друго – няма достатъчно работна ръка в руската икономика. Защото той изрично поиска върнали се от войната в Украйна руски ветерани да бъдат използвани като работна ръка, защото "знаят от какво се нуждаят техните другари на фронтовата линия". "Тук са необходими конкретни действия - разширяване на програмите за професионално обучение, стажовете и възможностите за работа. Да, тези хора се борят и доказват себе си, но ние трябва да ги подкрепим. Трябва да намерим талантливи хора. Има много талантливи хора. Срещам се с тях, повярвайте ми – талантливи, модерни и добре информирани. Трябва да ги търсим, да ги намираме и да им помагаме", призова Путин.

Припомняме, че в края на април управителят на Руската централна банка Елвира Набиулина обяви безпрецедентен недостиг на работна ръка в Русия.

Докъде стига когнитивната делюзия и подмазвачеството в режима на Путин още веднъж демонстрира поредният му бюдолизец – руският спортен министър Михаил Дегтярьов заяви, че във Франция направо си мечтаели да имат някой като Путин:

🤡 “We wish we had someone like Putin” — Russian Sports Minister Mikhail Degtyaryov claimed that the French supposedly admire the Russian president pic.twitter.com/xReyjWqNnS — NEXTA (@nexta_tv) May 14, 2026

Същевременно, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обяви, че не може Европа да е медиатор между Русия и Москва, САЩ трябва да останат в тази роля. Старият континент не можел да е посредник, тъй като активно участва във войната в подкрепа на Украйна и иска да постигне „стратегическо поражение“ за Русия. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) обаче пак повтори, че на Русия не може да се разчита да спазва каквото и да е, след като Украйна в крайна сметка не атакува парада за Деня на победата в Москва, но след примирието от 9-11 май последва най-масираната досега руска атака с далекобойни дронове и ракети срещу украинците:

Kremlin spokesperson Peskov rejected Europe’s bid to mediate talks between Kyiv and Moscow, saying only the US currently acts as mediator. He claimed Europeans “do not want and cannot” become mediators because they are effectively participating in the war and support what he… pic.twitter.com/cWsxw9wvhW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 14, 2026

Украйна се развива военно-технологични с бързи темпове

Известната украинска оръжейна компания Fire Point представи концепция за паневропейска противовъздушна отбрана Freya („Фрея"), насочена специално към прехващане и сваляне на балистични ракети, предаде "Украинская правда". Концепцията се базира на ракетата FP-7 (украинска балистична ракета с обхват 300 километра), като от тази ракета ще бъде създадена ракета-прехващач и е планирано тя да лети със скорост от 1500-2000 м/с. Ракетата е проектирана от композитни материали и ще използва инфрачервен модул Image Infra-Red за локализиране на цели - модулът ще бъде разработен съвместно с германската Diehl Defence. Freya е планирана за интеграция с Link-16, като цената на една ракета-прехващач ще е под 1 милион долара. Планирано е първият тест за прехващане на балистична ракета от Freya да се състои до края на 2027 година.

Незважаючи на спроби завадити та багато відволікаючих факторів, наш караван іде. Компанія Fire Point приєднується до антибалістичної коаліції.



Скоро ракети-перехоплювачі будуть у небі не лише України, а й усієї Європи.



Докладніше — у презентації, яку я прикріпив у скріншотах. pic.twitter.com/RaqPVKqNbl — Denys Shtilierman (@DenShtilierman) May 14, 2026

"Абсолютно невероятна" - такъв епитет използва секретарят на армията на САЩ Дан Дрискол, говорейки пред Конгреса за украинската система "Делта".

US Army Secretary Dan Driscoll praised Ukraine’s Delta system, calling its modular open architecture and C2 command-and-control capability “absolutely incredible.” He said Delta integrates every drone, sensor and combat platform into one network, unlike the US system. #Ukraine pic.twitter.com/0653cCyn7J — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 14, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на сухопътните военни действия в Украйна продължава да се увеличава на дневна база според официалната информация на украинския генщаб. На 14 май са станали 257 бойни сблъсъка спрямо 241 на 13 май. Руснаците са хвърлили 323 контролирани авиационни бомби (КАБ) тоест с 21 повече спрямо предишното денонощие, а артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2884 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 530 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 8517 FPV дрона, което е с около 1300 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

39 руски пехотни атаки са спрени в Покровското направление – то си остава най-горещото на фронта. Още 28 руски пехотни атаки са извършени североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. В района на Гуляйполе, Запорожка област, са станали 25 руски пехотни атаки. 14 руски пехотни атаки е имало в района на Вовчанск, Южнослобожанското направление, а в Лиманското направление и в пограничния район на Суми руската пехота е атакувала 8 и 7 пъти.

Video from inside the Donetsk plant undercuts Russia’s claim that the strike hit “civilian” neighborhoods. On the footage, command personnel mention 30 killed among troops after the site was hit. The plant territory is identified as hosting one of the Russian army’s command… pic.twitter.com/t88wqFRaEy — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 14, 2026

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец пусна много критична публикация, касаеща планирането и воденето на военни действия. Съветската военна школа продължава да се усеща в сегашната ни армия, защото някои командири продължават да водят война по карти, а не на база реални данни, казва той. И конкретизира – в няколко направления украински части успешно отбраняват предни позиции, обаче тъй като нямат флангово подсигуряване, тези позиции вече са обкръжени и войниците не могат да бъдат евакуирани безопасно. Машовец дава пример с участъка на фронта северно от Покровск и южно от Добропиля, като е категоричен: "Поддържане на подобни позиции води до почти гарантирана смърт с течение на времето на личния състав, който се намира там". Само че това, според него, не се прави, за да може някой по-висш командир да се радва, че още имало украински позиции например в Мирноград. "Нещо повече, такива командири изпращат и заповеди, и инструкции до бригади и корпуси да "увеличат числеността", да "се подсилят с личен състав". И малцина от тях схващат глупавата идея, че това "струпване" в обкръжени и блокирани позиции е не само просто физически невъзможно или малко вероятно, но по същество означава за по-голямата част от личния състав, който, в съответствие с тези заповеди, ще бъде изпратен на "подкрепление и струпване", почти гарантиран "еднопосочен билет", продължава Машовец, като твърди, че в Покровското направление заради такива заповеди Седми десантно-щурмови корпус е загубил повече техника в такива операции от руснаците. "Нашите продължават да държат позиции в северните покрайнини на Покровск и северно от село Светло, районът на Мирноград. В същото време врагът вече дълбоко е заобиколил тези позиции (намира се западно от Родинско, водят се боеве за Билецко, Новоолександровка и Васильовка северозападно от Гришино). Защо се държат тези позиции, кого задържат там", пита възмутено Машовец.

Украинският военен телеграм канал "Офицер" потвърждава, че руснаците са напреднали в Родинско (северно предградие на Покровск) и в района на Гришино (западно предградие на Покровск).

Руските Z-канали "Рибар" и "Два майора" отчитат украински контраатаки в Никифоровка, южно от Лиман, в Славянското направление, както и в Ореховското направление (Степногороск и Приморско), където "ситуацията е сложна" според "Два майора". За сметка на това каналът се хвали с руски успехи в центъра на Новодимитровка, т.е. направлението към Константиновка. Обаче украинците публикуваха геолокализирани кадри как са си върнали село Одрадно и подстъпите към Двуречна, няколко километра северно от Купянск, докато "Рибар" говори, че руснаците разширили зоната си на контрол около Купянск:

Ukraine’s Defense Forces recaptured Odradne and nearby territory in the Dvorichna area of Kharkiv region. Assault units, including the 129th Separate Heavy Mechanized Brigade of the 16th Army Corps, pushed Russian forces out of fortified positions, tree lines and strongpoints.… pic.twitter.com/i113oO0Ts1 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 15, 2026

В Украйна продължават и случаите на протести срещу служители на военните комисариати - пореден пример от Одеса:

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 5 ракети Х-31 и 141 далекобойни дрона. Свалени са 1 ракета и 130 дрона, съобщават украинските ВВС. В Одеса двама души са били ранени след поредната руска въздушна атака срещу града и областта. Общо 5 сгради, само 1 от които не е жилищна, са понесли щети – отделно е ударена и критична инфраструктура, избухнали са пожари и те са потушени, съобщава украинската спешна служба, без да уточнява каква точно критична инфраструктура е поразена. Впоследствие дойде актуализация - 7 ранени. А относно руската комбинирана въздушна операция с постоянни удари по Украйна за 48 часа (над 1500 далекобойни дрона и 56 ракети), украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че около 94% от изстреляните руски дронове и 73% от изстреляните руски ракети са свалени.

Video shows Russian drone debris falling into the courtyard of a residential building in Kyiv during Russia’s nonstop 48-hour attack on Ukraine. Local authorities urged residents to stay indoors as drones and missiles continue threatening civilian areas. #Ukraine pic.twitter.com/HurJ3zSeqg — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 14, 2026