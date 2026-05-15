Първият етап от размяната 1000:1000: Украйна си върна 205 бойци (СНИМКИ)

205 украинци се завърнаха у дома днес при първия етап от размяната на военнопленници "1000 за 1000", която бе договорена при сключване на примирието за 9 май с посредничеството на американския президент Доналд Тръмп. Сред тях са 38 гвардейци и 15 граничари, офицери, сержанти и редници. Най-възрастният е на 52 години, най-младият е на 26. Повечето от тях са били в руски плен от 2022 г.

Символично е, че това се случи в Деня на семейството, пише в телеграм канала си вътрешният министър на Украйна Игор Клименко.

Още: ВСУ с нова формула: Всеки украински екипаж с по 10 убити руснаци на месец и с Русия е свършено (ВИДЕО)

Снимки: Telegram/Ігор Клименко | МВС

Всички те имат здравословни проблеми и наранявания, които изискват лечение, добавя той.

"Ще осигурим пълен набор от медицински и психологически грижи за нашите бойци. Всеки ще премине през всички необходими прегледи, лечение и рехабилитация и ще получи всестранна подкрепа."

Още: Повече от 1000 украинци са държани в плен в Русия от 2022 г.

Снимки: Telegram/Ігор Клименко | МВС