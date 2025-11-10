Войната в Украйна:

Орбан: Ще бъдем завинаги изключени от санкциите

10 ноември 2025, 12:13 часа 478 прочитания 0 коментара
Унгарският премиер Виктор Орбан заяви тази сутрин, че "си е стиснал ръцете" с американския президент Доналд Тръмп Унгария да бъде изключена завинаги от петролните санкции на САЩ срещу Русия, предаде унгарската новинарска агенция МТИ. "Докато той е президент там, а аз премиер тук, няма да има санкции. Не е преувеличение, че проведохме най-важните преговори досега за тази година", заяви Орбан в социалната мрежа "Фейсбук".

Той допълни, че залозите за Унгария са били максимални. Влизането в сила на американските санкции срещу руските енергийни ресурси е щяло да доведе преди Коледа до двойно или тройно увеличаване на битовите сметки и до увеличение от 1000 форинта (прибл. 5 лева) на цената на литър бензин в Унгария.

"Това щеше да е истинско бедствие. Успяхме да избегнем тази опасност. Така унгарските семейства ще имат Коледата, каквато искат", заяви Орбан, цитиран от БТА.

Още: Зеленски: Орбан няма да спре движението на Украйна към ЕС, както Русия не успя

Тръмп накара Орбан да каже може ли Украйна да спечели войната и обяви защо не се срещна с Путин (ВИДЕО)

Елена Страхилова
