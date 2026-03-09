Ормузкият проток е като Украйна: Планът на Макрон. Турция и Германия пазят Кипър (ВИДЕО)

Френският президент Еманюел Макрон обяви, че страната му ще се намеси и ще гарантира сигурността в Ормузкия проток. Само че планът, който Макрон представи, прилича много на плана на Коалицията на желаещите за Украйна - ще дойдем когато бъде постигнат мир, а не ще дойдем, за да бъде постигнат мир.
Какво включва френският план? Според него, Франция и нейни партньори ще ескортират търговски кораби след най-интензивната фаза на конфликта в Близкия изток, което ще позволи възобновяването на доставките на петрол и газ, предава турският проект Clash Report. Макрон също така обяви, че Франция ще разположи дългосрочно две фрегати в операцията на ЕС в Червено море, стартирала през 2024 г.
Като цяло, френското присъствие в Източното Средиземноморие до Червено море и Ормузкия проток ще включва 8 фрегати, 2 амфибийни хеликоптероносача и самолетоносача "Шарл дьо Гол", който в момента се намира близо до Крит, Гърция.
Турция стана поредната държава с допълнително военно присъствие в Кипър, макар и в северната част на острова, където е непризнатата Севернокипърска турска република. Общо 6 изтребителя F-16 пристигнаха там.
6 x Turkish F-16 fighter jets deployed to Northern Cyprus, conducting a show-of-force flight after arriving in the region.— Clash Report (@clashreport) March 9, 2026
Source: Kıbrıs Postası, Haber Kıbrıs pic.twitter.com/xYp4stP4Uy
Това стана, след като германската фрегата FGS Nordrhein-Westfalen пристигна в пристанището на Лимасол, присъединявайки се към нарастващия флот от военни кораби, разположени край Кипър на фона на продължаващ конфликт в Близкия изток. Корабът дойде, след като говорителят на кипърското правителство Константинос Летимбиотис заяви по-рано, че Германия ще съдейства за предприемането на "превантивни мерки" за защита на острова.
А междувременно, във Великобритания кацнаха най-малко 3 американски тежки бомбардировача Б-52, което показва, че войната с Иран е далеч от край:
NEW: At least three U.S. B-52 bombers have landed at RAF Fairford in the U.K., signaling preparations for potential sustained heavy bomber strikes against Iran.— Clash Report (@clashreport) March 9, 2026
Source: Airport Action pic.twitter.com/LmSKVQvX9I
