Спорт:

Ормузкият проток е като Украйна: Планът на Макрон. Турция и Германия пазят Кипър (ВИДЕО)

09 март 2026, 17:20 часа 213 прочитания 0 коментара
Ормузкият проток е като Украйна: Планът на Макрон. Турция и Германия пазят Кипър (ВИДЕО)

Френският президент Еманюел Макрон обяви, че страната му ще се намеси и ще гарантира сигурността в Ормузкия проток. Само че планът, който Макрон представи, прилича много на плана на Коалицията на желаещите за Украйна - ще дойдем когато бъде постигнат мир, а не ще дойдем, за да бъде постигнат мир.

Какво включва френският план? Според него, Франция и нейни партньори ще ескортират търговски кораби след най-интензивната фаза на конфликта в Близкия изток, което ще позволи възобновяването на доставките на петрол и газ, предава турският проект Clash Report. Макрон също така обяви, че Франция ще разположи дългосрочно две фрегати в операцията на ЕС в Червено море, стартирала през 2024 г.

Като цяло, френското присъствие в Източното Средиземноморие до Червено море и Ормузкия проток ще включва 8 фрегати, 2 амфибийни хеликоптероносача и самолетоносача "Шарл дьо Гол", който в момента се намира близо до Крит, Гърция.

Още: Франция е решила да разположи амфибиен хеликоптероносач в Средиземно море

Турция стана поредната държава с допълнително военно присъствие в Кипър, макар и в северната част на острова, където е непризнатата Севернокипърска турска република. Общо 6 изтребителя F-16 пристигнаха там.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Това стана, след като германската фрегата FGS Nordrhein-Westfalen пристигна в пристанището на Лимасол, присъединявайки се към нарастващия флот от военни кораби, разположени край Кипър на фона на продължаващ конфликт в Близкия изток. Корабът дойде, след като говорителят на кипърското правителство Константинос Летимбиотис заяви по-рано, че Германия ще съдейства за предприемането на "превантивни мерки" за защита на острова.

А междувременно, във Великобритания кацнаха най-малко 3 американски тежки бомбардировача Б-52, което показва, че войната с Иран е далеч от край:

Още: Цената на петрола с любопитен завой след шоковото поскъпване

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Турция Германия Кипър Франция Ормузкия пролив Ормузки проток война Иран
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес