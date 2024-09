Рани от шрапнели, фрактури по двата крака и изгаряния - това остави украинската армия за спомен на един от т.нар. руски военни кореспонденти Денис Кулага. Той работи за руското издание "Известия".

Кулага научи от първа ръка какво е война, след като FPV дрон удари до бъгито, с което се придвижваше в района на Часов Яр, Краматорско направление. Раните сред преживяното обаче не са животозастрашаващи: Видни експерти на руската пропаганда за малко се разминаха със смъртта в Украйна (ВИДЕО)

Denis Kulaga, a Z-war correspondent for the Russian newspaper Izvestia, was wounded near Chasiv Yar in the Donetsk region. The moment of injury was captured on video, showing an FPV drone striking as he was traveling on a quad bike. Kulaga sustained shrapnel wounds, burns, and… pic.twitter.com/FL1nooyrsZ