Видни експерти на руската пропаганда за малко се разминаха със смъртта в Украйна (ВИДЕО)

Двамата са снимали репортаж за руската инвазия в Харковска област, при град Вовчанск (Волчанск на руски език). Там Русия отвори нов фронт, но дотук не успява да го разшири значително: При Харков руснаците бъркат заради Путин: Украински експерт (ВИДЕО)

Макар Поддубни и Коц да са невредими, техният "колега"-оператор Александър Пушин от Общоруската държавна телевизионна и радиопредавателна компания (ВГТРК) е отнесъл шрапнел - заради боеприпас, хвърлен от украински дрон. Тримата руски "журналисти" (видни лица на руската пропаганда) са били в бъги - самият Коц разказва в свое видео за случилото се и атаката на украинския дрон:

Well-known Russian-nazi propagandists Yevgeny Poddubny and Alexander Kots nearly lost their lives to a mine explosion after filming a report in the occupied parts of Vovchans'k in the Kharkiv region, Russian sources reported this morning.



They escaped unharmed, however, their… pic.twitter.com/5oDqBMiZ2Y