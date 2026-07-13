Още страни се присъединиха към Коалицията на желаещите, 9 европейски държави изграждат противоракетен щит (ВИДЕО)

Молдова и Северна Македония се присъединиха към Коалицията на желаещите. Новината потвърди украинският президент Володимир Зеленски. Коалицията вече включва 40 държави. Днес те се събраха във френската столица Париж, като за пръв път там присъстват представители на Кишинев и Скопие. Според съветника на френския президент Еманюел Макрон основната цел на срещата на върха е да се демонстрира единството на Запада и да се покаже на Москва, че съюзниците не са "уморени от войната“. Тази среща трябва да затвърди споразуменията от неотдавнашните срещи на върха на Г-7 в Евиан и на НАТО в Анкара, където на Украйна бяха обещани 70 милиарда евро военна помощ за 2026 г.

Кога Украйна ще получи изтребители "Рафал"?

Макрон заяви, че Украйна ще получи изтребители „Рафал“ през 2028–2029 г. и лицензи за производство на ракети „Астър-30“ за ПВО системите SAMP/T, както и насочващи бомби AASM Hammer и крилати ракети SCALP. От своя страна Зеленски обяви, че Украйна в момента няма прехващачи срещу балистични ракети, но е разработила своя ракета, която да пази страната от нападения.

❗️Macron has revealed when Ukraine could receive French Rafale fighter jets



The French president said the first Rafale aircraft could be delivered to Ukraine in 2028–2029.



Macron also said Ukraine had received licenses to produce Aster 30 air-defense missiles for the SAMP/T… https://t.co/WLCxHoWfwa pic.twitter.com/8bq4sSi5W3 — NEXTA (@nexta_tv) July 13, 2026

На срещата Украйна и девет европейски държави стартираха отбранителна коалиция. Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Норвегия, Испания, Швеция, Обединеното кралство и Украйна ще съчетаят индустриална, изследователска и оперативна експертиза, за да изградят сподена ракетоотбранителна способност за Европа. Членовете подчертаха уникалния боен опит на Украйна в защитата срещу руската агресия.

Macron said Ukraine will receive Rafale fighters in 2028 to 2029 and licenses to produce Aster-30 missiles for SAMP/T, AASM Hammer guided bombs, and SCALP cruise missiles. Zelensky said Ukraine currently lacks interceptors against ballistic missiles but has developed an… pic.twitter.com/VktuaxzL8Z — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 13, 2026

Участниците в коалицията ще се съсредоточат върху укрепването на украинската противовъздушна отбрана. По-конкретно ще обсъдят създаването на комплексна система за противоракетна отбрана и подробностите по плана на САЩ за лицензирано производство на ракети Patriot директно в Украйна.

Гаранциите за сигурност

Отделен въпрос е този за гаранциите за сигурност в случай на евентуално прекратяване на огъня. Френската страна отбелязва, че плановете за разполагане на многонационалните сили на мисията (далеч от фронтовата линия) вече са "готови“, макар и да подлежат на корекции. Те ще се основават на правно обвързващи двустранни споразумения, а САЩ ще се включат в наблюдението на спазването на примирието.

Веднага след срещата на върха лидерите ще присъстват на ежегодния военен парад на 14 юли. Тази година той ще бъде по-мащабен – в него ще участват близо 6800 военнослужещи - с 15% повече от миналата година. Парадът ще бъде оглавен от 500 военни от страните от "Коалицията на желаещите“, а украинските войници вече проведоха репетиции.