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Сменят топката за последните четири мача от Световното първенство 2026

13 юли 2026, 21:29 часа 490 прочитания 0 коментара

В последните четири мача от Световното първенство по футбол 2026 - двата полуфинала, както и двата финала (за първо и трето място), ще бъде използван нов модел на топката, съобщиха организаторите, цитирани от вестник Le Parisien. Това касае отборите на Франция, Испания, Англия и Аржентина, които са на полуфинал на турнира. "Петлите" и "Ла Фурия Роха" се срещат в първия полуфинал на 14 юли, докато "трите лъва" и "гаучосите" ще премерят сили на 15 юли.

Adidas с ексклузивна топка за полуфиналите и финалите на Световното

От "Адидас" разкриха, че ексклузивният вариант са казва "Трионда финал" и при него цветовете на емблемите на трите страни, домакини на турнира, изчезват, а на тяхно място се появяват черни и златни цветове, като на топката ще бъдат изписани и имената на градовете, които бяха домакините на мачовете от Мондиала. 

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Всеки от отборите от последното каре на турнира ще играе поне два мача с новата топка, като тя ще бъде използвана в малкия финал, както и в двубоя за световната титлата, който ще бъде на 19 юли в Ню Джърси. Припомняме, че все още съществува шанс за защита на световната титла от страна на действащия шампион Аржентина. Ако "гаучосите" успеят да защитят титлата си, това ще се случи за пръв път след Бразилия през 1962 г.

Иначе Франция пък ще опита да стигне до трети пореден финал на световни първенства, след като игра в последния мач на Мондиал 2018 и Мондиал 2022. Испания пък не е печелила световната титла от 2010 г., докато Англия има само един триумф - през далечната 1966 г.

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Световно първенство по футбол 2026
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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