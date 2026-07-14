Спорт:

След смъртта на Греъм: Тръмп ще подкрепи законопроекта му за сурови санкции срещу Русия

14 юли 2026, 0:42 часа 735 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
След смъртта на Греъм: Тръмп ще подкрепи законопроекта му за сурови санкции срещу Русия

Американският президент Доналд Тръмп е решил да подкрепи двупартийната законодателна инициатива за санкции срещу Русия, която беше водена от сенатор Линдзи Греъм. Припомням, че Греъм почина изненадващо само ден по-рано на 71-годишна възраст. Ходът обявен след смъртта на Греъм, се очаква да улесни Конгреса да приеме закона.

Още: Почина влиятелният сенатор Линдзи Греъм - съюзник на Тръмп и Зеленски, който готвеше ударни санкции срещу Русия

Законопроектът би позволил на Тръмп да наложи високи мита върху страни, които продължават да купуват руски петрол, газ и уран, увеличавайки натиска върху Москва заради войната в Украйна. Лидери на Сената от двете партии заявиха, че приемането на законопроекта би почело наследството на Греъм, като законодателите сега работят по финалните стъпки преди гласуване в Сената, предава CNN.

Още: "Не мога да умра, трябва да санкционирам Русия": Убит ли е сенатор Линдзи Греъм от службите на Кремъл? (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Линдзи Греъм война Украйна санкции Русия
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес