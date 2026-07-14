След смъртта на Греъм: Тръмп ще подкрепи законопроекта му за сурови санкции срещу Русия

Американският президент Доналд Тръмп е решил да подкрепи двупартийната законодателна инициатива за санкции срещу Русия, която беше водена от сенатор Линдзи Греъм. Припомням, че Греъм почина изненадващо само ден по-рано на 71-годишна възраст. Ходът обявен след смъртта на Греъм, се очаква да улесни Конгреса да приеме закона.

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Законопроектът би позволил на Тръмп да наложи високи мита върху страни, които продължават да купуват руски петрол, газ и уран, увеличавайки натиска върху Москва заради войната в Украйна. Лидери на Сената от двете партии заявиха, че приемането на законопроекта би почело наследството на Греъм, като законодателите сега работят по финалните стъпки преди гласуване в Сената, предава CNN.

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