Финландците се готвят за ядрен удар или атака от Русия - бомбоубежищата им са хем луксозни, хем гениални (СНИМКИ)

Финландия се подготвя за ядрен удар или нападение от Русия и разгръща мрежа от 5500 бомбоубежища, способни да поемат близо 1 милион души (общото население на страната е около 5,65 млн. души) в случай на ядрена или друга атака, показва репортаж на британското издание The Times. Съгласно финландското законодателство всички нови жилищни и офис сгради над определена големина трябва да разполагат със собствено бомбоубежище. Най-големият бункер в столицата Хелзинки може да побере 11 500 души, а населението на града наброява над 675 000 души.

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В мирно време - плувни басейни, детски площадки и църкви

Повечето от убежищата се използват в мирно време като спортни комплекси, плувни басейни, детски площадки, паркинги, църкви и други обществени пространства. Според говорителя на Спасителната служба в Хелзинки това позволява поддържането им и прави тези съоръжения познати на жителите.

В статията си The Times описва подробно най-голямото убежище в жилищния район Мерихака в центъра на Хелзинки. Разположено на дълбочина от около 20 метра, то може да побере 6000 души и заема площ от 15 000 квадратни метра. В мирно време в него се намират детска площадка, фитнес зали, игрища за минифутбол, както и паркинг. В случай на тревога убежището се запечатва с херметични взривоустойчиви врати, които предпазват от ударни вълни и химическо, биологично и радиационно замърсяване. Бункерът е оборудван с независимо водоснабдяване и електроснабдяване, система за филтриране на въздуха, спални зони и санитарни помещения. Проектиран е за дългосрочно пребиваване.

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Финландия се готви за война - курсове по отбрана, лагери за жени и компании в готовност да правят укрепления

Финландия започна да изгражда убежища още през 1939 г. и продължава този процес, подчертава цитираният говорител на Спасителната служба в Хелзинки. Подготовката за евентуална война е част от националната система за „обща сигурност“, която включва също задължителна военна служба за мъжете на възраст 18 години и повече, редовни курсове по гражданска отбрана, уикенд лагери за жени, посветени на организирането на полеви кухни и откриването на дронове, както и готовността на строителните фирми да започнат изграждането на отбранителни укрепления в рамките на шест часа.

Тези мерки са мотивирани както от исторически причини – през 1939 г. Съветският съюз нахлува във Финландия, завземайки 10% от територията ѝ, така и от географски - скандинавската страна има най-дългата граница с Русия сред държавите членки на НАТО (над 1200 км).

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Finland will face a nuclear war in luxury shelters



Under the Finnish capital lies one of the world’s largest civil defense systems — around 5,500 shelters capable of accommodating nearly one million people.



In case of war, a nuclear strike, or a chemical attack, Helsinki can… pic.twitter.com/sYxR0XS91H — NEXTA (@nexta_tv) July 12, 2026

Според The Times интересът към финландския модел рязко се е увеличил след избухването на пълномащабната война в Украйна и войната в Иран. Представители от страните от НАТО, Украйна, държавите от Персийския залив и Израел пристигат в Хелзинки, за да изучават системата за гражданска отбрана.

Финландия поддържаше политика на неутралитет в продължение на над 75 години след Втората световна война, като същевременно активно сътрудничеше с НАТО в рамките на програмата „Партньорство за мир“. Решението за присъединяване към Североатлантическия алианс беше взето след пълномащабната руска инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г., която Хелзинки счете за фундаментална промяна в ситуацията със сигурността в Европа. Финландия подаде заявлението си за членство на 18 май 2022 г. и официално стана 31-вият член на НАТО на 4 април 2023 г.

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