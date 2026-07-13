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Гледка от мрачното бъдеще: Най-дългата река във Франция пресъхва и се превръща в пясък

13 юли 2026, 18:14 часа 512 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/Х
Гледка от мрачното бъдеще: Най-дългата река във Франция пресъхва и се превръща в пясък

Лоара, най-дългата река на Франция, пресъхва, а снимките по течението й напомнят научнофантастични филми за мрачното бъдеще. Сухо речно корито и изсъхнала трева - така изглежда сега част от реката, чиято долина е наричана "градината на Франция". По протежението й се редуват замъци, градове и много лозя. Но от няколко седмици Франция е съсипвана от жега и суша, и на много места полетата и реките пресъхват. Докато Азия се бори с проливни дъждове и кални свлачища, в Европа се случва обратното: водата е оскъдна. До една трета от реколтата вече е загубена, пише Bloomberg.

В цяла Франция се прилагат мерки за пестене на вода. Предупреждения или ограничения са в сила в 94 от 96-те департамента. В много региони жителите вече нямат право да поливат градини, да пълнят басейни или да мият колите си.

Юни официално стана вторият най-топъл месец в историята. Пак през юни бяха регистрирани най-високите температури на морската вода. Температурите често надвишаваха 40 градуса по Целзий. Националната агенция за обществено здраве на Франция Santé publique France изчислява, че горещата вълна е причинила над 1000 допълнителни смъртни случая. И това са предварителни данни, действителните цифри може да са дори по-високи.

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А от следващия уикенд прогнозите са, че температурите във Франция отново ще се повишат значително. Горещият въздух ще се разпространи предимно над южните и централните части на страната. Не се очакват валежи.

Над 40 градуса във Франция: Данни за смъртни случаи при хора и животни

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Франция Жега горещини жеги суша
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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