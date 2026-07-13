Гледка от мрачното бъдеще: Най-дългата река във Франция пресъхва и се превръща в пясък

Лоара, най-дългата река на Франция, пресъхва, а снимките по течението й напомнят научнофантастични филми за мрачното бъдеще. Сухо речно корито и изсъхнала трева - така изглежда сега част от реката, чиято долина е наричана "градината на Франция". По протежението й се редуват замъци, градове и много лозя. Но от няколко седмици Франция е съсипвана от жега и суша, и на много места полетата и реките пресъхват. Докато Азия се бори с проливни дъждове и кални свлачища, в Европа се случва обратното: водата е оскъдна. До една трета от реколтата вече е загубена, пише Bloomberg.

В цяла Франция се прилагат мерки за пестене на вода. Предупреждения или ограничения са в сила в 94 от 96-те департамента. В много региони жителите вече нямат право да поливат градини, да пълнят басейни или да мият колите си.

Ma région natale est particulièrement frappée.....🥵😢😱



🔴🇫🇷Près de la frontière franco-suisse, la rivière Doubs a disparu, sur plusieurs kilomètres. Il ne reste que des roches et des cailloux.



La sécheresse qui touche actuellement le département du même nom, a été placé en… pic.twitter.com/6imXLdnx3A — 💤Lourau🇨🇵 (@Lourau20e) July 11, 2026

Юни официално стана вторият най-топъл месец в историята. Пак през юни бяха регистрирани най-високите температури на морската вода. Температурите често надвишаваха 40 градуса по Целзий. Националната агенция за обществено здраве на Франция Santé publique France изчислява, че горещата вълна е причинила над 1000 допълнителни смъртни случая. И това са предварителни данни, действителните цифри може да са дори по-високи.

Още: Огромният пожар в гората Фонтенбло бързо се приближава към Париж

А от следващия уикенд прогнозите са, че температурите във Франция отново ще се повишат значително. Горещият въздух ще се разпространи предимно над южните и централните части на страната. Не се очакват валежи.

Над 40 градуса във Франция: Данни за смъртни случаи при хора и животни