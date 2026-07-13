Бутат Меси като за последно! Аржентина и ФИФА отвратиха футбола | Точно попадение

Бутат ли отново Аржентина към световната титла? Може ли Англия да стане шампион, без да играе шампионски футбол? И кой ще оцелее във войната Франция - Испания? Това са големите въпроси преди полуфиналите на Мондиал 2026, които бяха поставени в новия епизод на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg. А спортните журналисти Стефан Йорданов, Иво Вецев, Джем Юмеров и Николай Илиев определено имаха какво да кажат - и за съдийството, и за представянето на последните оцелели в турнира.

Съдийството винаги се оказва на страната на Аржентина

Аржентина показа дълбочина и характер, но отново остави усещането, че съдийско решение е променило мача в нейна полза. "Гаучосите" имаха трудности за пореден път в разбиването на добре организиран блок, а Швейцария тъкмо набираше инерция, когато Бреел Емболо бе изгонен за симулация с втори жълт картон. И ако това отсъждане бе по правилата, то остана горчивото усещане, че Аржентина бе имунизирана срещу картони в продължение на 90 минути, като не получи нито един такъв.

И Англия получи съдийско рамо

Съдийски полъх имаше и за Англия в мача срещу Норвегия, след като изравнителният гол на "трите лъва" дойде след очевидна "асистенция" от... телевизионен кабел. По някаква причина обаче чипът в топката не отчете докосване, а голът бе признат. И Швейцария, и Норвегия имаха своите претенции към съдийството, които обаче не бяха уважени. А темата със съдийството и конспирациите, че ФИФА бута фаворитите продължава да е на дневен ред. Нещо повече: феновете дори организираха подписка за отстраняване на Аржентина по служебен път, която за часове събра над 3 млн. подписа!

Финал преди финала: Франция - Испания е сблъсък на две футболни философии

Вниманието на футболния свят обаче вече се насочва към полуфиналите. В първия сблъсък се срещат най-силната индивидуална мощ на турнира - тази на Франция, срещу най-завършената колективна система - тази на Испания. Испанското владение срещу френските преходи: дуел, който може да бъде решен от миг невнимание от двете посоки. "Ла Фурия Роха" има само един допуснат гол в турнира, но ако се изкуши отново да позиционира високо крайните си бекове, това може да отвори пространства за атомната атака на Франция, която наказва всяка една неточност.

Меси или Белингам: Кой ще наклони везните в полуфинала Англия - Аржентина?

Аржентина и Англия пък имат дългогодишна вражда, която този път ще трябва да се реши основно от играта на двама футболисти - Лионел Меси и Джуд Белингам. И двамата ще опитат да пробият между противниковите линии, изскачайки от задни позиции. И двата тима пък ще трябва да се справят и с голямото напрежение. Аржентина влиза със статут на световен шампион, докато Англия - на вечен фаворит. И макар "трите лъва" да превъзхождат игрово "гаучосите", то в подобен турнирен мач е възможно да се случи всичко. Особено ако се стигне до дузпи...

Какви са прогнозите за Франция - Испания и Англия - Аржентина, които бяха дадени в сегмента "В мишената", и кой отгатна най-много въпроси в поредната трудна "Игра за майстори" - гледайте в целия ни епизод в YouTube: