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ЕС удари по хората зад руския месинджър и зад колония за изтезание на военнопленници

13 юли 2026, 17:12 часа 284 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
ЕС удари по хората зад руския месинджър и зад колония за изтезание на военнопленници

Европейският съюз наложи санкции срещу VK - разработчикът на руското приложение за съобщения Max (националния месинджър), срещу доставчиците на разузнавателната система СОРМ за руските сили за сигурност, както и срещу ръководството на изправителната колония №10 в Мордовия. Общо 11 физически лица и пет организации бяха добавени в санкционния списък. Мерките се основават на сериозни нарушения на правата на човека, репресии срещу гражданското общество и демократичната опозиция, както и на техническа и материална подкрепа за такива действия.

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Санкциите срещу Max: ФСБ стои зад месинджъра

Санкциите са насочени срещу VK и нейното дъщерно дружество Communications Platform, което разработва и управлява приложението Max. В документа на Съвета на ЕС се посочва, че разработката на приложението е била под надзора на Федералната служба за сигурност (ФСБ), която е определила техническите му изисквания. Съветът на ЕС също така обвинява VK в споделяне с руските власти на данни за потребители, публикували материали, критикуващи войната срещу Украйна, или друго съдържание, забранено от правителството.

Елена Багудина, която е изпълнителен директор на компанията Communications Platform, беше добавена в "черния списък" с физически лица.

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Мерките срещу компаниите зад COPM - заради подслушване и следене на журналисти, опозиционери и обикновени граждани

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Санкции бяха наложени и на компаниите VAS Experts, Norsi-Trans и Citadel, които разработват и доставят софтуерни и хардуерни системи за системата СОРМ. Тази система позволява на руските разузнавателни служби да получават достъп до телефонни разговори, съобщения, имейли, интернет трафик, данни за местоположението и друга информация за потребителите.

Снимка: iStock

Според Съвета на ЕС системата СОРМ е била използвана срещу журналисти, опозиционни фигури, антивоенни активисти и обикновени граждани, както и за блокиране на достъпа до независима информация и чуждестранни интернет ресурси.

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Наред с компаниите бяха санкционирани и техните ръководители: Дмитрий Гачко, главен изпълнителен директор и краен собственик на VAS Experts; Сергей Овчинников, главен изпълнителен директор и краен собственик на Norsi-Trans; и Михаил Фомин, главен изпълнителен директор на Citadel.

Към списъка бяха добавени още седем лица във връзка с дейността на изправителната колония №10 в село Ударни в Мордовия: директорът на колонията Александър Гнутов; неговите заместници Алексей Анашкин, Егор Аверкин, Александър Гришанин, Семен Кузнецов и Иван Вешкин; както и медицинският директор на колонията Галина Мокшанова.

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Санкциите срещу изправителна колония №10: изтезания на военнопленници и цивилни

В документа се посочва, че в колонията са били задържани стотици украински военнопленници и цивилни лица, пленени в окупираните територии на Украйна. Бивши затворници са съобщавали за побои, електрошок, сексуално насилие, симулирани екзекуции, болезнени позиции за изтезание и отказ от медицинска помощ там. Цивилните лица са били задържани без съдебен процес и без правен статут, посочва Съветът на ЕС.

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Той обвини ръководството на изправителната колония №10 за изтезания и друго жестоко, нечовешко или унизително отношение.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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