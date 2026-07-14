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"Кажете им, че идваме": САЩ с нови атаки срещу Иран, Тръмп заговори за удари по секретен ядрен обект (ВИДЕО)

14 юли 2026, 1:15 часа 364 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Кажете им, че идваме": САЩ с нови атаки срещу Иран, Тръмп заговори за удари по секретен ядрен обект (ВИДЕО)

Ще ги ударим много силно тази вечер и ще ги ударим силно утре. И няма да могат да направят нищо по въпроса. Освен големите си усти, те нямат нищо друго. Тази закана към Иран отправи американският президент Доналд Тръмп в интервю тази вечер. 

Той заяви, че Меморандумът за разбирателсто е бил тест към Техеран. "Те не спазиха този тест", каза Тръмп.

"За тях, споразуменията се сключват, за да бъдат нарушени. Те са изключително ненадеждни хора", продължи с атаката си Тръмп.

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Президентът на САЩ заяви, че Съединените щати биха могли да атакуват подземен ядрен обект, известен като „Планината Пикакс“. „Ще премахнем планината Пикакс. Кажете на иранците да бъдат готови. Кажете им, че идваме. Те нямат нищо, което да могат да направят по въпроса“, заяви в интервю той. 

Какво представлява "Планината Пикакс"?

Когато строителството започна през 2020 г., иранското правителство определи силно укрепеното съоръжение като завод за сглобяване на центрофуги. На международни инспектори не беше разрешено да посетят планината Пикакс, което подхранва опасенията, че може да се използва за други тайни цели, като например обогатяване на уран. Тъй като обектът е толкова дълбоко заровен, експертите казват, че не е ясно дали само американски въздушни удари биха могли да го унищожат.

В понеделник Тръмп заяви, че правителството на САЩ е „наблюдавало много“ планината Пикакс и че там „няма никаква активност“. Но базираният във Вашингтон Институт за наука и международна сигурност, който изучава ядрените обекти на Иран, заяви на 2 юли, че активността на превозни средства, наблюдавана на сателитни изображения от края на юни, показва, че строителството в тунелния комплекс Пикакс и укрепването на входа му продължава.

Съоръжението „Пикакс Маунтин“ се намира в планините Загрос на около една миля от Натанз, един от трите ирански ядрени обекта, бомбардирани от американските военни през юни 2025 г. Оттогава Иран е разрешил на Международната агенция за атомна енергия да посещава само обекти, които не представляват риск от разпространение на ядрени оръжия, като например изследователския реактор в Техеран и иранското търговско ядрено съоръжение в Бушер.

Очакваше се преговарящите от Съединените щати и Иран да обсъдят достъпа на инспектори по време на 60-дневния период за ядрени преговори, определен от предварителното им споразумение. В интервюто в понеделник Тръмп омаловажи сделката, наричайки я „тест“, който „не означава много“. "Атака по Пиксакс ще бъде прекрасен мащабен удар по входната им врата", добави той. 

"Те са луди"

По-късно, в Белия дом, той нарече иранците "луди". "Те изстреляха ракети към пет различни държави, които дори не знаеха, че са замесени. Защото са луди, напълно луди", каза Тръмп.

„Имахме споразумение вчера. Всичко беше уредено, а после те развалиха това споразумение, защото разбраха, че в споразумението има нещо, което им се стори неприятно“, каза още Тръмп.

„Елиминираме цялата им способност за всичко, свързано с Ормузкия проток. Мисля, че в крайна сметка ще завладеем цялото нещо“, каза още той. Тръмп все пак изрази увереност, че не е късно да бъде сключена сделка с Техеран.

Малко след забележките на Тръмп, Централното командване на САЩ обяви, че е започнало трета поредна нощ на удари срещу Иран „по указание на главнокомандващия“, заявявайки, че операциите „ще продължат да налагат тежки разходи на иранските сили и ще влошат способността им да атакуват невинни цивилни и търговски кораби в Ормузкия проток“.

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Доналд Тръмп САЩ атака война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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