"Кажете им, че идваме": САЩ с нови атаки срещу Иран, Тръмп заговори за удари по секретен ядрен обект (ВИДЕО)

Ще ги ударим много силно тази вечер и ще ги ударим силно утре. И няма да могат да направят нищо по въпроса. Освен големите си усти, те нямат нищо друго. Тази закана към Иран отправи американският президент Доналд Тръмп в интервю тази вечер.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) July 13, 2026
We're gonna hit 'em very hard tonight, and we're gonna hit 'em hard tomorrow.
And there's not a damn thing they can do about it.
They have nothing going other than they have big mouths. pic.twitter.com/tVWT7WJEaT
Той заяви, че Меморандумът за разбирателсто е бил тест към Техеран. "Те не спазиха този тест", каза Тръмп.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) July 13, 2026
The memorandum of understanding was sort of a test.
They didn't honor the test. pic.twitter.com/ki9RpFYSft
"За тях, споразуменията се сключват, за да бъдат нарушени. Те са изключително ненадеждни хора", продължи с атаката си Тръмп.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) July 13, 2026
To them, deals are made to be broken.
They are extremely unreliable people. pic.twitter.com/jqM9BpwHbt
Президентът на САЩ заяви, че Съединените щати биха могли да атакуват подземен ядрен обект, известен като „Планината Пикакс“. „Ще премахнем планината Пикакс. Кажете на иранците да бъдат готови. Кажете им, че идваме. Те нямат нищо, което да могат да направят по въпроса“, заяви в интервю той.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) July 13, 2026
We are going to take out Pickaxe Mountain.
Let the Iranians know we are coming.
There is not a damn thing they can do about it! pic.twitter.com/cOLeqCve9A
Какво представлява "Планината Пикакс"?
Когато строителството започна през 2020 г., иранското правителство определи силно укрепеното съоръжение като завод за сглобяване на центрофуги. На международни инспектори не беше разрешено да посетят планината Пикакс, което подхранва опасенията, че може да се използва за други тайни цели, като например обогатяване на уран. Тъй като обектът е толкова дълбоко заровен, експертите казват, че не е ясно дали само американски въздушни удари биха могли да го унищожат.
В понеделник Тръмп заяви, че правителството на САЩ е „наблюдавало много“ планината Пикакс и че там „няма никаква активност“. Но базираният във Вашингтон Институт за наука и международна сигурност, който изучава ядрените обекти на Иран, заяви на 2 юли, че активността на превозни средства, наблюдавана на сателитни изображения от края на юни, показва, че строителството в тунелния комплекс Пикакс и укрепването на входа му продължава.
Съоръжението „Пикакс Маунтин“ се намира в планините Загрос на около една миля от Натанз, един от трите ирански ядрени обекта, бомбардирани от американските военни през юни 2025 г. Оттогава Иран е разрешил на Международната агенция за атомна енергия да посещава само обекти, които не представляват риск от разпространение на ядрени оръжия, като например изследователския реактор в Техеран и иранското търговско ядрено съоръжение в Бушер.
Очакваше се преговарящите от Съединените щати и Иран да обсъдят достъпа на инспектори по време на 60-дневния период за ядрени преговори, определен от предварителното им споразумение. В интервюто в понеделник Тръмп омаловажи сделката, наричайки я „тест“, който „не означава много“. "Атака по Пиксакс ще бъде прекрасен мащабен удар по входната им врата", добави той.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) July 13, 2026
Pickaxe is a possible target for a nice, big, fat shot right into the front door. pic.twitter.com/jNnM0adpUn
"Те са луди"
По-късно, в Белия дом, той нарече иранците "луди". "Те изстреляха ракети към пет различни държави, които дори не знаеха, че са замесени. Защото са луди, напълно луди", каза Тръмп.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) July 13, 2026
They sent missiles to five different countries that never even knew they were involved.
Because they are stone-cold crazy. They are crazy. pic.twitter.com/CuAjJ9x7z7
„Имахме споразумение вчера. Всичко беше уредено, а после те развалиха това споразумение, защото разбраха, че в споразумението има нещо, което им се стори неприятно“, каза още Тръмп.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) July 13, 2026
We had a deal yesterday. It was all done, and then they broke up that deal because they found out there was something in the deal they didn't like. pic.twitter.com/zzkDgXQoKS
„Елиминираме цялата им способност за всичко, свързано с Ормузкия проток. Мисля, че в крайна сметка ще завладеем цялото нещо“, каза още той. Тръмп все пак изрази увереност, че не е късно да бъде сключена сделка с Техеран.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) July 13, 2026
We are taking out all of their capability for anything having to do with the Hormuz Strait.
I think, in the end, we will end up controlling the whole thing. pic.twitter.com/2m4tkimAJA
Малко след забележките на Тръмп, Централното командване на САЩ обяви, че е започнало трета поредна нощ на удари срещу Иран „по указание на главнокомандващия“, заявявайки, че операциите „ще продължат да налагат тежки разходи на иранските сили и ще влошат способността им да атакуват невинни цивилни и търговски кораби в Ормузкия проток“.