Какво ще разкрие в обръщението си към нацията Доналд Тръмп?

Обръщението към американците, което президентът Доналд Тръмп обяви, че ще направи в четвъртък, ще бъде посветено на наскоро разсекретени доклади за планове на чужди държави да се намесят в изборите в САЩ през 2020 г., са заявили двама неназовани източници от Белия дом, цитирани от телевизионния канал Ем Ес Нау (MS Now), предаде Ройтерс.

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Тръмп обяви в понеделник в публикация в социалната си платформа Трут Соушъл, че ще направи обръщение към американците този четвъртък в 21:00 ч. източноамериканско време (4:00 ч. българско в петък).

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Президентските избори през 2020 г. бяха спечелени от демократа Джо Байдън, но Тръмп многократно е повтарял тезата си, че те са му били „откраднати“.

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