Сривът в преработването на нефт в Русия в цифри (ГРАФИКА)

През юли руските рафинерии са преработвали средно по 3,91 милиона барела суров петрол на ден - най-ниското ниво от март 2005 г. насам, сочат данни на EA Analytics. В сравнение със средното ниво година по-рано, обемите на рафиниране са намалели с повече от 1,4 милиона барела на ден. По информация на Bloomberg през май 2026 г. руските рафинерии са преработвали средно по 4,58 милиона барела на ден, което е най-ниското ниво от октомври 2009 г.

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Рекордният юни

През юни рафинирането на петрол в Русия, според Kpler, е възлизало на 4,1 милиона барела на ден. През последните 100 дни Украйна е извършила приблизително 50 атаки срещу руски рафинерии и е нанесла щети най-малко 24 от 34-те големи петролни рафинерии, според изчисления на Bloomberg. От началото на май, според Международната агенция по енергетика, атаките на украинските въоръжени сили са засегнали повече от половината от капацитета за рафиниране на петрол в Русия.

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Тези удари доведоха до мащабна горивна криза в страната, което накара регионите да ограничат продажбите на бензин. По-рано вицепремиерът Александър Новак също призна че съществува недостиг на гориво, заради ударите с дронове по петролни рафинерии.

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