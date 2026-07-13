Прогноза за времето - 14 юли 2026 г. (вторник)

През втората половина на нощта облачността ще се разкъса и ще намалее до ясно време. Ще духа слаб северозападен вятър. През деня ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е до умерен от север-северозапад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 28° и 33°, в София – около 29°.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Слънчево начало на деня в планините

В планините ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 14°.

Повече слънце и по морето

По Черноморието ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който към вечерта ще отслабне. Максималните температури ще бъдат между 25° и 29°. Температурата на морската вода е между 21° и 24°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Източник: НИМХ