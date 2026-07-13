Когато целият град е в краката ти: Допамин за понеделник вечер

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Най-добрата наблюдателница, от която целият град се разстила пред краката ти:
#cats #animals #funnyanimals #animalvideos #catlovers pic.twitter.com/4ALPFKAgrN— Funny Amimal Videos (@Funyanimalclip) July 13, 2026
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