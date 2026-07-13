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Когато целият град е в краката ти: Допамин за понеделник вечер

13 юли 2026, 22:30 часа 610 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/Х
Когато целият град е в краката ти: Допамин за понеделник вечер

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Най-добрата наблюдателница, от която целият град се разстила пред краката ти:

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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