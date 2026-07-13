Радев успя: Опази от санкции руския патриарх Кирил и съоснователя на "Лукойл" с 3% дял

Министърът на външните работи Велислава Петрова участва в редовното заседание на Съвет „Външни работи“ на ЕС, което се проведе днес, 13 юли, в Брюксел. От изявление на МВнР след това стана ясно, че в рамките на процеса на преговори по 21-вия пакет от санкции срещу Русия "трите лица, по които България имаше резерви и беше готова да блокира, бяха премахнати от пакета, а представените от българското правителство аргументи бяха приети от Европейската комисия и Ирландското председателство".

Още: След срещите Радев-Зеленски: Външната министърка отива в Киев за още сделки с Украйна

Става въпрос за:

руския патриарх Кирил , който прославя войната на диктатора Владимир Путин в Украйна, освещава оръжия и нахъсва армията срещу съседната страна. Той е бивш агент на КГБ, осъществявал дейността си в Швейцария през 70-те години на миналия век;

, който прославя войната на диктатора Владимир Путин в Украйна, освещава оръжия и нахъсва армията срещу съседната страна. Той е бивш агент на КГБ, осъществявал дейността си в Швейцария през 70-те години на миналия век; съоснователя на "Лукойл" Вагит Алекперов , който е в добри отношения с Владимир Путин и от 31 март 2022 г. - малко след началото на войната - притежава и разполага с право на глас върху 3,12% от акциите на ПАО „ЛУКОЙЛ“. Вагит Алекперов е също така бенефициент (включително чрез семейни тръстове или инвестиционни фондове) на 5,43% от акциите на ПАО „ЛУКОЙЛ“, по отношение на които няма право на глас. Следователно той не е контролиращ акционер;

, който е в добри отношения с Владимир Путин и от 31 март 2022 г. - малко след началото на войната - притежава и разполага с право на глас върху 3,12% от акциите на ПАО „ЛУКОЙЛ“. Вагит Алекперов е също така бенефициент (включително чрез семейни тръстове или инвестиционни фондове) на 5,43% от акциите на ПАО „ЛУКОЙЛ“, по отношение на които няма право на глас. Следователно той не е контролиращ акционер; Руска компания, доставяща резервни части за софийското метро. Включването ѝ в списъка застрашаваше нормалното функциониране и поддръжката на влаковете в столицата, аргументираха се от правителството.

Патриарх Кирил благослови агресия срещу православни. Радев: "Ами, и нашият патриарх освещава българските знамена на армията"

Защо Румен Радев не пуска санкции срещу оттеглилия се шеф на "Лукойл", държащ 3% от акциите с право на глас?

Провал на ЕС със санкциите в досегашния им вид: аргументите на Румен Радев

Така Европейският съюз не успя да наложи санкции срещу патриарх Кирил и Алекперов, след като България е наложила вето върху предложението по време на преговорите при закрити врата, позовавайки се на религиозни и културни съображения. Това потвърди Euronews, позовавайки се на свои източници.

Двете имена окончателно са били премахнати от проекта за пакет от санкции по време на извънредна среща на посланиците в неделя, 12 юли, целяща постигането на окончателно споразумение, казват пред медията няколко дипломати. Споразумението по пакета като цяло не се е осъществило, но е отбелязан напредък към постигането на заключение тази седмица.

Премахването на патриарха и Алекперов беше широко очаквано, предвид твърдия ангажимент на България да наложи вето върху мярката – позиция, която премиерът Румен Радев потвърди публично миналия месец. Необичайно е действащ лидер да коментира публично подробности, които все още са предмет на преговори, пишат от изданието.

Още: София ли е новата Будапеща в ЕС и защо Алекперов отпадна от санкциите срещу Русия: Анализира Емилия Милчева (ВИДЕО)

„Какво послание изпращаме, когато разширяваме санкциите и войната в сферата на религията? Осъзнаваме ли докъде води това?“, попита Радев и намери интересен аргумент за неприкосновеността на главата на Руската православна църква - че и българският патриарх освещавал знамената на българската армия.

Снимка: Kremlin.ru

Кирил, изключително противоречива фигура с религиозно и политическо влияние, е обвиняван в разпространяване на ревизионистка пропаганда с цел оправдаване на войната в Украйна. Под негово ръководство Руската православна църква одобри документ, призоваващ към унищожаване на украинската независимост и описващ инвазията като „свещена война“.

ЕС за първи път се опита да включи патриарх Кирил в черния списък през 2022 г. Унгария обаче, под ръководството на тогавашния министър-председател Виктор Орбан, блокира тази стъпка, наричайки я въпрос на религиозна свобода. Ветото стана водеща новина и предизвика възмущение сред другите държави членки. Въпросът остана в застой до тази пролет, когато новото унгарско правителство на Петер Мадяр даде сигнал, че е готово да промени позицията си. Длъжностните лица от ЕС се възползваха от тази промяна в позицията и добавиха името на Кирил в проектосписъка с лица, подлежащи на санкции. Но планът скоро след това се сблъска със стената на съпротивата от страна на България.

Още: Орбан вече не може да го спаси: Унгария на Мадяр вкарва руския патриарх в черния списък на ЕС

„Епохата на кръстоносните походи приключи. Не ме интересува руският патриарх като личност. Интересува ме фактът, че той е глава на Руската православна църква, която е източноправославна, точно като нашата църква“, заяви Радев. „Загрижен съм за милионите хора, които принадлежат към тази църква".

Снимка: Владимир Путин и Вагит Алекперов, Getty Images

Друго име, за което премиерът настоя да бъде пощадено, беше Вагит Алекперов – руският олигарх, основал „Лукойл“. Алекперов се оттегли от поста президент на компанията през 2022 г. на фона на нарастващия международен натиск, но запази акции.

Радев изтъкна, че включването му в черния списък би било равносилно на това да се "простреляме в крака" - поради иск за обезщетение в размер на 3 милиарда евро, който „Лукойл“ е завел срещу държавата във връзка с национализирането на рафинерията "Нефтохим" край Бургас: Радев: "Лукойл" ни иска 3 млрд. евро - няма да пуснем санкциите срещу Русия, защото в тях е съоснователят Алекперов.

Рафинерията, която генерира милиарди годишен оборот, вече не използва руски петрол.