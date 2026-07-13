Радар за икономика: Най-важните новини на 13 юли 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 13 юли 2026 г.

Фискалният съвет поиска по-висока възраст за пенсиониране в МВР, служители на министерството изригнаха

"Защо близо 11 хиляди служители на МВР в пенсионна възраст не са тук, а са още на работа? Защото се пенсионират твърде рано. Решението е да се вдигне пенсионната възраст в тази система". С такава публикация Фискалният съвет предизвика същинска буря във Facebook, където се натрупаха над 540 коментара за 22 часа. Темата не е от вчера или онзи ден, а е често застъпвана теза на бившия финансов министър и председателя на съвета Симеон Дянков.

Фискалният съвет поиска по-висока възраст за пенсиониране в МВР, служители на министерството изригнаха

Опасно месо, смокини, кимион, домати: 230 тона храни и фуражи не са допуснати в България през юни

Само за един месец - юни - в България не са допуснати 56 пратки с общо над 230 тона стоки с произход от трети държави, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Проверките се извършват на одобрените гранични контролни пунктове.

Опасно месо, смокини, кимион, домати: 230 тона храни и фуражи не са допуснати в България през юни

Плащаме същите пари, но вече купуваме по-лоши лаптопи и телефони: Какво се случва

Нов лаптоп, смартфон или „Плейстейшън 5“ днес струват значително повече, отколкото преди няколко месеца. Причината е, че чиповете за оперативна памет се изкупуват масово за центрове за изкуствен интелект, което води до значително по-малко наличности за устройствата в магазините за електроника.

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Плащаме същите пари, но вече купуваме по-лоши лаптопи и телефони: Какво се случва

След силен край в петък еврото сега започва със седмично дъно в курса

Курсът на еврото започва новата седмица с картина, която сериозно се различава от периода, наблюдаван в края на миналата - той премина надолу през психологическата граница от 1,14 спрямо щатския долар и стигна до нива, близки до 7-дневно дъно. В края на предходната седмица единната европейска валута отбеляза обнадеждаващо движение нагоре спрямо американската, като се стабилизира над 1,14. Преди това, на 2 юли, еврото беше слязло до курс под 1,14 за долар, но оттогава насам се движи основно над това равнище - с различни пикове и спадове.

След силен край в петък еврото сега започва със седмично дъно в курса

Цените на петрола скочиха с над 4% след новите удари между САЩ и Иран

Цените на петрола скочиха с над 4% днес, съобщава "Ройтерс". Доставките на енергийни суровини през Ормузкия проток останават под заплаха на фона на подновените военни удари между САЩ и Иран. Фючърсите на сорта Brent поскъпнаха с 3,10 долара, или 4,08%, до 79,11 долара за барел към 03:25 GMT. Цената на американския лек суров петрол WTI пък се повиши 2,95 долара, или 4,11%, до 74,36 долара за барел.

Цените на петрола скочиха с над 4% след новите удари между САЩ и Иран

*Заглавната снимка е направена с инструмента за изкуствен интелект ChatGPT.