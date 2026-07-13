Най-важните новини за деня: 13 юли 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 13 юли 2026 г.

РАДЕВ СЕ ВКАРА В КАПАН С ИЗБОРНИЯ КОДЕКС, ЩЕ ЗАГУБИ ИЗБИРАТЕЛИ: ЕКСПЕРТИ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ЗАЯВКИ ЗА ПРОМЕНИ В ИЗБОРНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Не е добре да бъдат правени промени в Изборния кодекс преди предстоящите президентски избори. Промените в изборното законодателство не могат да бъдат правени в последния момент и на коляно. Това мнение изрази пред bTV бившият председател на ЦИК Александър Андреев. Още: В България се лъже, но не най-много

ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ СЕ ГОТВИ ЗА ГЛАВЕН ПРОКУРОР, ТВЪРДИ КАЛИН СТОЯНОВ

Депутатът от "ДПС-Ново начало" и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов отправи нови остри обвинения срещу настоящия вътрешен министър Иван Демерджиев. В публикация във Facebook той твърди, че Демерджиев оказва натиск върху прокурори, използва неправомерно служебна информация и се подготвя да стане главен прокурор.

СМЕТНАТА ПАЛАТА ПРАЩА В КОНПИ БИВШАТА ШЕФКА НА НДК И ОЩЕ ТРИМА ЗА ПРОВЕРКИ НА ИМУЩЕСТВОТО

Сметната палата сезира Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) за няколко случая на установен конфликт на интереси, след като решенията по тях са влезли в сила през юни 2026 г. след окончателно потвърждение от Върховния административен съд. Това съобщиха от одитната институция.

ФИСКАЛНИЯТ СЪВЕТ ПОИСКА ПО-ВИСОКА ВЪЗРАСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ В МВР, СЛУЖИТЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ИЗРИГНАХА

"Защо близо 11 хиляди служители на МВР в пенсионна възраст не са тук, а са още на работа? Защото се пенсионират твърде рано. Решението е да се вдигне пенсионната възраст в тази система". С такава публикация Фискалният съвет предизвика същинска буря във Facebook, където се натрупаха над 540 коментара за 22 часа. Темата не е от вчера или онзи ден, а е често застъпвана теза на бившия финансов министър и председателя на съвета Симеон Дянков.

ПРЕНАСЯН ЛИ Е КЕШ В ЧАСТНИТЕ ПОЛЕТИ? ЖУРНАЛИСТИ: ИМА СЪМНЕНИЯ, НО НЯМА ДОКАЗАТЕЛСТВА

Версията, че с частните полети е бил пренасян кеш, не може да бъде изключена, но към момента липсват доказателства. Това мнение изразиха журналистите Николай Стоянов от "Капитал" и Димитър Стоянов от BIRD в ефира на Нова телевизия. Те коментираха публикуваната информация за полети, свързвани с лидера на ДПС - Ново начало Делян Пеевски и неговото обкръжение. "Подозрения може да има, но те не са доказателства. Ако има данни, институциите трябва да ги проверят и да ги докажат", подчерта Николай Стоянов.

ЧЕРНИТЕ ОВЦЕ СТАВАТ ВСЕ ПОВЕЧЕ, А ПРОБЛЕМИТЕ С КАТАСТРОФИТЕ ХРОНИЧНИ: ПЪТЕН ЕКСПЕРТ ДАДЕ СТРАШНИ ПРИМЕРИ

Има системен хроничен проблем първо с липсата на контрол на пътя, а впоследствие и с катастрофите. В България никой не осъзнава, че борбата ни е да излезем живи на пътя и по-възможност, без да погребваме близките и децата на улицата. Това заяви пътният експерт Диана Русинова пред bTV. Още: "Аз искам да порасна": Строги мерки за пътна безопасност поискаха на бдения в страната

СОФИЯ ЛИ Е НОВАТА БУДАПЕЩА В ЕС И ЗАЩО АЛЕКПЕРОВ ОТПАДНА ОТ САНКЦИИТЕ СРЕЩУ РУСИЯ: АНАЛИЗИРА ЕМИЛИЯ МИЛЧЕВА (ВИДЕО)

“Къде е българският национален интерес, при положение, че нямаме изработена национална доктрина? Като журналист и гражданин ми се ще да знам на какво правно основание г-н Алекперов е изведен от санкциите?” Това коментира в ефира на Студио Actualno журналистът Емилия Милчева по повод проекта на 21-ия пакет санкции срещу Русия, в който се вижда, че руският патриарх Кирил и съоснователят на "Лукойл" Вагит Алекперов са изключени от санкционния списък по искане на България.

РАДЕВ УСПЯ: ОПАЗИ ОТ САНКЦИИ РУСКИЯ ПАТРИАРХ КИРИЛ И СЪОСНОВАТЕЛЯ НА "ЛУКОЙЛ" С 3% ДЯЛ

Министърът на външните работи Велислава Петрова участва в редовното заседание на Съвет „Външни работи“ на ЕС, което се проведе днес, 13 юли, в Брюксел. От изявление на МВнР след това стана ясно, че в рамките на процеса на преговори по 21-вия пакет от санкции срещу Русия "трите лица, по които България имаше резерви и беше готова да блокира, бяха премахнати от пакета, а представените от българското правителство аргументи бяха приети от Европейската комисия и Ирландското председателство".

УКРАЙНА РАЗМАЗВА РУСИЯ В АЗОВСКО МОРЕ И ГОНИ ВЕЧЕ 100 УДАРЕНИ ТАНКЕРА ЗА СЕДМИЦА. ПУТИН Е ПРЕВЪРНАЛ СЪЮЗНИК НА КИЕВ В СВОЙ ХЪБ (ОБЗОР - ВИДЕО)

От 6 юли насам, откакто започнаха целенасочената си кампания, украинските сили са нанесли удари по поне 90 руски петролни танкера в Азовско море, за да изолират окупирания полуостров Крим. Генералният щаб на Украйна и командирът на украинските Сили за безпилотни системи (USF) майор Роберт Бровди (с позивна "Мадяр") съобщиха на 12 юли, че украинските сили са нанесли удари по 14 кораба в Азовско море през нощта на 11 срещу 12 юли, включително четири ферибота и 10 танкера, които Русия използва за превоз на нефт и нефтопродукти и за заобикаляне на санкциите.

КАК "КОКАИНЪТ НА БЕДНИТЕ" ЗАВЛАДЯ ЦЯЛ КОНТИНЕНТ, А "ВАГНЕР" И СИНЪТ НА ПРИГОЖИН СТАНАХА НОВИТЕ НАРКОКРАЛЕ

Остатъците от руската частна военна компания „Вагнер“ са установили нов пункт по горното течение на река Убанги в Централноафриканската република, където управляват цяла наркоимперия извън обсега на правоохранителните органи, а дори и на самата Москва. Неочакваният източник зад това феодално владение е силното болкоуспокояващо трамадол. Този аналгетик обикновено се предписва при сравнително леки състояния като болки в ставите или при хора, възстановяващи се след операция. Но когато се приема в достатъчно високи дози, опиоидът се превръща в силно пристрастяващ стимулант, известен като „кокаинът на бедните“.

BLOOMBERG: ДЕМОКРАТИТЕ ВЛИЗАТ В БИТКА ПОМЕЖДУ СИ В КЛЮЧОВ МОМЕНТ ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ В САЩ

С президента Доналд Тръмп и републиканците в отбранителна позиция по теми като цените на хранителните стоки, горивата, жилищата и здравеопазването демократите очакваха да прекарат лятото в натрупване на политическа инерция преди междинните избори. Това обаче не се случва. Вместо да наберат скорост, постоянните вътрешни борби между различните фракции на демократите - от Мейн до Колорадо - заплашват да заглушат посланията на партията и да подкопаят шансовете ѝ за успех през ноември, включително в битката за връщане на мнозинството в Сената.

БУТАТ МЕСИ КАТО ЗА ПОСЛЕДНО! АРЖЕНТИНА И ФИФА ОТВРАТИХА ФУТБОЛА | ТОЧНО ПОПАДЕНИЕ

Бутат ли отново Аржентина към световната титла? Може ли Англия да стане шампион, без да играе шампионски футбол? И кой ще оцелее във войната Франция - Испания? Това са големите въпроси преди полуфиналите на Мондиал 2026, които бяха поставени в новия епизод на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg. А спортните журналисти Стефан Йорданов, Иво Вецев, Джем Юмеров и Николай Илиев определено имаха какво да кажат - и за съдийството, и за представянето на последните оцелели в турнира.