Осъден за кражби на публични пари у дома: Руски кмет намери смъртта си на фронта в Украйна

Бившият кмет на градчето Горнозаводск, Пермска област е бил убит в Украйна. Александър Афанасиев е заминал за фронта по времето, когато е лежал в затворническа колония. Погребалната церемония е насрочена за петък, 14 ноември. Информацията е на портала "Горнозаводски новини" (Горнозаводск-новости).

Афанасиев беше в неизвестност от април 2024 г. Той е подписал договор за служба в руската армия, докато е бил в затвора, където е излежавал присъда за злоупотреба с власт. Съдът го призна за виновен в незаконно прехвърляне на акции в "Горнозаводски комбинат за благоустройство" ООД на ръководителите на компанията, които след това са си присъждали по-високи заплати и бонуси.

Афанасиев два пъти е бил кмет на Горнозаводск. За първи път е избран през 2011 г., но подава оставка през 2016 г., след като е обвинен в злоупотреба с власт. Разследването тогава твърди, че е подписал фиктивни документи за ремонта на сградата на Дом на културата, което е довело до 11,3 милиона рубли неплатен труд. След обжалване делото му е прекласифицирано като небрежност и той е освободен с амнистия.

През 2018 г. Афанасиев отново става кмет на градския район Горнозаводск, но подава оставка през декември 2021 г. поради ново наказателно дело, уточнява ASTRA.

Арест на предполагаем руски агент в Украйна

Междувременно, Службата за безопасност на Украйна (СБУ) съобщи за арест на предполагаем агент на ФСБ, който е успявал да дава координати за насочване на руски дронове и ракети по критични украински цели. Арестуваният е инвалид и с това прикритие е минавал през контролно-пропускателни пунктове на отбранителни предприятия и енергийни съоръжения в Днепропетровска област. Там е събирал информация, за да може руснаците да нанасят удари с ракети и дронове. Задържаният е 47-годишен жител на Павлоград, чието име не е разкрито. Разследващите твърдят, че мъжът е предвидил "окупацията на региона" и е писал за това в различни канали в Телеграм. Той е имал инвалидност от първа степен и според СБУ я е използвал, за да преминава контролно-пропускателни пунктове без проверка на документи, когато е отивал на "мисии".

По време на разузнавателни мисии мъжът е патрулирал Павлоград и околностите му, заснемайки периметъра на енергийните съоръжения и предавайки информацията на руските разузнавателни агенции. Разследващите смятат, че той се е фокусирал предимно върху местоположението на производствени съоръжения, където биха могли да се произвеждат бойни дронове.

Мъжът е обвинен по част 2 от член 111 от Наказателния кодекс на Украйна - държавна измяна, извършена по време на военно положение. Той е задържан под стража без право на гаранция. Ако бъде признат за виновен, е изправен пред доживотен затвор с конфискация на имущество.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
