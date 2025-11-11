От дъното на морето до фронта: Средството, което спира руските дронове в Украйна (СНИМКИ)

В рибарските пристанища на френското крайбрежие на Бретан планини от изхвърлени рибарски мрежи се трупат по кейовете, пише The Guardian. Срокът на експлоатация на дълбоководните мрежи е от една до две години, след което те се износват безвъзвратно. Досега проблемът беше намирането на начин за освобождаване от 800-те тона мрежи, изхвърляни ежегодно. Вече мрежите от конски косми за улов на морски дявол от дъното ще се използват срещу руски дронове.

Бретонската благотворителна организация Kernic Solidarités изпрати две пратки мрежи в Украйна, с обща дължина 280 километра, за да защити войници и цивилни по фронтовите линии, където се водят най-ожесточените боеве.

Русия изстрелва малки и евтини радиоуправляеми дронове на разстояние до 25 километра и ги оборудва с експлозиви. Украинците разтягат мрежи, създавайки тунели, където перките на дроновете се заплитат. Това напомня на паяци, хващащи мухи в паяжините си. Всъщност и руснаците действат по подобен начин за защита на свои обекти срещу дронове - пак с мрежи - Още: Путин им обеща работа в хотел, а ги взе да сглобяват дронове: Африканска страна търси свои момичета, затворени в Русия

"Конфликтът се промени през последните две години. Дори не се замисляхме за това преди, но сега това е война с дронове", каза 70-годишният Кристиан Абазиу, който отговаря за логистиката в Kernic Solidarités.

"Украинците ни казаха, че не се нуждаят от обикновени износени мрежи. Вече са получили доста, но не са им от полза. Мрежите, които им изпращаме сега, са направени от конски косми и се използват за дълбоководен риболов на морски дявол. Тази много мощна риба се блъска в мрежите със сила, сравнима с удар на дрон", обясни Абазиу.

Той добави: "Първоначално те са били използвани от лекари за охрана на полеви болници близо до фронтовата линия, но сега се окачват по пътища, мостове, входове на болници... Удивително е, че такова просто нещо работи толкова добре".

Президентът на Kernic Solidarités и внук на бретонски рибар Жерар льо Дюф добави: "Самият украински посланик дойде в Бретан и ни благодари за помощта". Още: Система, тествана в Украйна: Откри ли НАТО "лекарството" срещу руските дронове? (ВИДЕО)

"В нашия регион няма недостиг на рибарски мрежи. Дори се чудим какво да правим с тях, тъй като няколко компании за рециклиране затвориха. Ако са полезни и създават защитни бариери срещу дронове и спасяват животи в Украйна, нека ги вземат", отбеляза той.

Kernic Solidarités е основана след като местни украинци се обръщат към Льо Дюф и Абазиу с молба за помощ с дрехи, храна и лекарства за родината им. Двадесет доброволци от благотворителната организация карат два камиона, превозващи хуманитарна помощ на 2300 километра до украинско-полската граница. "Когато научихме, че Украйна се нуждае от мрежи, не след дълго пристигна екип от рибари", казва Льо Дюф.

France sends old fishing nets to Ukraine — now used to trap Russian drones



According to The Guardian, fishermen from Brittany are donating worn-out horsehair nets that once ended up in landfills. They’re now being repurposed as anti-drone barriers on the front lines.



“When we… pic.twitter.com/2vAYDFEcBi — NEXTA (@nexta_tv) November 9, 2025

Русия използва FPV дронове, включително такива, които се предлагат в търговската мрежа, които се управляват дистанционно и са заредени с експлозиви. Руските пилоти ги насочват към цели в реално време. Според украинските военни в някои райони свободното движение е невъзможно, защото рояк дронове-камикадзе веднага се спуска върху вас.

Рибарските мрежи се опъват между стълбовете, за да се създадат мрежести тунели или да се покрият окопи и оборудване. Още: Дрон като ангел-хранител спря руски "Шахед" преди да удари жилищен блок. 1000 "Шахед"-а изгоряха с един удар (ВИДЕО)

До юли тази година Украйна се сблъскваше с над 500 вражески дрона на ден. Сега количеството е далеч по-голямо.

Стотици тонове използвани мрежи бяха дарени и от рибари от Швеция и Дания. Жан-Жак Танги, бивш ръководител на комисията по рибарство на департамента Финистер, каза, че местните рибари с радост помагат на украинските военни: "Те се гордеят, че материалът, който използват, спасява животи".

Абазиу каза, че асоциацията вече няма средства да изпрати допълнителни товари тази година и се водят преговори Украйна да изпрати камиони, които сами да вземат мрежите. "Ще осигурим мрежите и ще помогнем за товаренето им, но нямаме бюджета сами да превозим товара", оплака се той.

Ирина Рибакова, прессекретар на 93-та механизирана бригада на украинските въоръжени сили, съобщи, че в контролираната от Киев част на Донецка област, 75% от която е окупирана от руски войски, са изградени тунели с мрежи против дронове. Тя добави, че операторите на вражески дронове все по-често намират начини да пробият защитните мрежи. "Мрежите не са панацея. Те са само един от елементите на защитата срещу дронове", каза тя. Още: Много скромно Русия представи лазер за сваляне на дронове

Абазиу добави, че украинците, с които се е срещнал, са били трогнати от подкрепата на крайбрежните общности на Бретан: "Очите им се насълзиха, когато видяха рибари от другия край на Европа да изпращат мрежи, за да им помогнат да се защитят".

Автор: Ким Уилшър за The Guardian

Превод: Ганчо Каменарски