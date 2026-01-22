От интернет трол до топ позиция: Медведев се завръща, но жадните за властта на Путин му точат ножове

Пореден силен сигнал, че бившият руски президент и настоящ заместник-председател на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев ще оглави листата на партия "Единна Русия" на предстоящите през септември 2026 г. избори за Държавната дума (парламента). Първо "Ведомости" съобщи за такъв сценарий, след което и РБК, а сега и независимата рускоезична медия "Медуза" потвърждава, цитирайки свои вътрешни източници. Медведев се води официален лидер на партията на диктатора Владимир Путин, но на всички е ясно коя е основната фигура.

Медведев е основното оръжие на режима в Кремъл, що се отнася до реториката спрямо Запада и Украйна. Той постоянно заплашва Европа и Киев, включтелно с ядрени оръжия, и изглежда, че не само има картбланш да го прави, а му е поставено като задача.

Кои имена се обсъждат?

В средата на януари „Ведомости“ съобщи, че Дмитрий Медведев може да поведе листата на формацията за идващия наесен вот. Според източници на изданието той ще бъде или единственият кандидат във федералната листа, или един от първите трима или петима федерални кандидати. Съгласно федералния закон, партията може да включи до 15 души в общия списък. Медведев оглави листата през 2011 и 2016 г.

По-късно РБК допълни картината и написа, че политическият блок на Кремъл и ръководството на „Единна Русия“ вече са се споразумели за „основен вариант“ – „група от пет“, в която освен Медведев влизат министърът на външните работи Сергей Лавров, директорът на московската болница №52 Маряна Лисенко, военният кореспондент (Z-блогър и пропагандист) Евгений Поддубни и началника на щаба на „патриотичното“ движение за ученици - Юнармията - Владислав Головин.

Медията също съобщи, че президентската администрация и „Единна Русия“ провеждат социологически проучвания, за да разберат нагласите на избирателите към различни членове на партията: не само към Лавров, Головин и Поддубни, но и към племенницата на Путин - заместник-министъра на отбраната Анна Цивилева, и към президентския пратеник в Уралския федерален окръг Артьом Жога.

Сега източник на "Медуза", близък до президентската администрация, нарича формирането на листата на партията на Путин „поне някаква жизненост“ в руската политика, където от дълго време на практика няма конкуренция. Въпреки това, за разлика от източниците на РБК, той счита, че без окончателното решение на Владимир Путин относно състава на листата, е безсмислено да се обсъжда каквото и да е. Източникът на изданието в самата „Единна Русия“ е съгласен с тази теза.

Според тях Кремъл и партията все още обсъждат всички варианти – както групата от „трима“, така и от „петима", а също и възможността за избор на един кандидат за федералната част от листата. Според източниците на независимата медия няма окончателно споразумение за състава на „петимата“, както съобщава РБК. "Медуза" се позовава на служител, близък до президентската администрация, който посочва и други кандидати освен вече споменатите - руският министър на отбраната Андрей Белоусов и ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев, който е основен пратеник на Путин в преговорите със САЩ за Украйна.

Снимка: Getty Images

Подготовка за дълга война: какво показват имената?

Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) вече коментира, че присъствието на Медведев, Лавров и Поддубни в списъците е нов ясен знак, че Путинова Русия ще върви докрай по пътя на войната, и то не само в Украйна. "Ако е истински, списъкът предполага, че Путин се опитва допълнително да затвърди провоенния идеологически курс в руския политически живот, като налага фигури, които защитават и окуражават продължаването на войната му в Украйна и по-широката руска провоенна политическа програма", гласи оценката на експертите.

И „Ведомости“, и РБК приписват включването на Медведев в списъка на предполагаемата му висока популярност. Въпреки това източник на „Медуза“ в „Единна Русия“ и друг, работещ с политическия блок на президентската администрация, твърдят, че бившият президент иска да оглави списъка и активно се стреми към това. Високият рейтинг на доверие, по думите им, се обяснява с факта, че респондентите разпознават името на Медведев, когато го чуят в анкетите. Когато им се задават отворени въпроси, руснаците не го посочват сред политиците, на които имат доверие.

Какъв е рейтингът на Медведев?

Според проучване на Руския център за изследване на общественото мнение (ВЦИОМ) от декември 2025 г. рейтингът на доверие на бившия президент е 42,5%. Рейтингът му на неодобрение обаче е почти идентичен – 42,6%. Това е отговор на директен въпрос за доверието в конкретен политик, чието име интервюиращият предоставя на респондента. В частта от анкетата, в която анкетираните сами посочват политика, на когото имат доверие, името на Медведев никога не е споменавано.

В отворена анкета, проведена от Център "Левада" през август 2025 г., само 4% от респондентите спонтанно споменават, че имат доверие в Медведев.

През 2021 г., по време на предишните избори за Държавна дума, официалният лидер на „Единна Русия“ дори не беше включен във федералния списък. По това време рейтингът на доверие в Медведев, според проучване на ВЦИОМ, се колебаеше около 20%, докато рейтингът на недоверие достигаше около 70 на сто.

През февруари 2022 г. рейтингът и антирейтингът на бившия президент останаха приблизително същите, но след началото на войната на Русия в Украйна, по данни на ВЦИОМ, нивото на доверие в Медведев е започнало да се повишава.

Имиджът му на интернет трол не съответства на влиянието му като официално лице

„Говоренето за рейтинги е формален претекст за оглавяване на класацията. Медведев се нуждае от рекапитализация на имиджа си и от ново представяне пред елитите и обществеността. Сега публичният му имидж – интернет трол в доста неясна позиция – не съответства на влиянието му като официално лице. И той има влияние чрез партията си и позицията си в Съвета за сигурност - както върху отбранителната промишленост, така и върху правителството“, обяснява пред "Медуза" източник, близък до Кремъл.

Членовете на руското правителство наистина ще участват в кампанията на заден план на "Единна Русия", която ще проведе форуми в 8 федерални окръга с участието на вицепремиери и министри. Като заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия, Медведев контролира работата по набирането на договорни войници за армията и изпълнението на поръчките за отбрана.

Друг източник, близък до Кремъл, казва, че не всички в руската президентска администрация са доволни от намерението на Медведев да оглави федералната част от листата. Това се потвърждава от източник на "Медуза" в „Единна Русия“.

"Партия на войната"

Политическият блок на Кремъл ще се бори да постигне нови рекорди за „Единна Русия“ именно поради „противоречивия образ на Медведев“, казва пред медията стратег, близък до президентската администрация. „Той е явно провоенна фигура. А хората са уморени от войната".

Освен това присъствието в списъка на други фигури, свързани с войната - например, Головин, Поддубни и Артьом Жога, може само да засили възприемането на „Единна Русия“ като „партия на войната“.

Като цяло източниците на "Медуза" смятат, че евентуалното включване в листата на лица, свързани с войната, е опит на политическия блок на Кремъл да угоди на Путин, който иска да вижда участниците в инвазията в Украйна като „истинския елит".

Снимка: Kremlin.ru

Медведев с коз в ръкава, ако е водач - ще поведе списъка с потенциални наследници на Путин

Източник, близък до Кремъл, смята, че Сергей Кириенко - шеф на политическия блок на администрацията - не желае Медведев да е начело на листата, също защото това би укрепило апарата на бившия президент. Така той би могъл да „поеме водачеството в надпреварата“ за потенциални наследници на Путин. „Той ще има коз в ръкава под формата на официалния резултат на „Единна Русия“ – без значение как е постигнат. Другите няма да имат такъв“, казва неназованият служител.

Твърди се също, че председателят на Държавната дума Вячеслав Володин, който е член на „Единна Русия“, е малко вероятно да приеме с отворени обятия Медведев в листата. Той изпълнява втори мандат в парламента и може да бъде подложен на ротация, но се надява да запази поста си. Никой председател в новата история на Русия не е ръководил Държавната дума повече от два мандата.

„Има вероятност (постът на Володин като председател) да остане, освен ако не се стигне до някакъв вид преговори или нежелан сценарий. Медведев в листата е един от тези сценарии. Би било странно, ако председателят на партията и лидерът на листата, който не заема поста на министър-председател или президент, откаже мандата. Ако го приеме, единствената достойна позиция в Държавната дума за бивш президент и премиер е тази на председател“, обяснява източникът на "Медуза" в "Единна Русия".

„Твърде рано е да се говори за окончателния състав, докато не се състои конгресът с официалното номиниране на кандидатите. Има достатъчно време до май или юни - ако по някаква причина се постигне мир, или поне примирие с Украйна, ще е необходим съвсем друг състав. Например, такъв с (Кирил) Дмитриев “, подчертава той.

Източници от партията също така твърдят, че списъците ще бъдат „значително актуализирани“ както на регионално, така и на областно ниво. Това се дължи на променящия се състав на губернаторите. „Много от настоящите депутати са протежета на вече напусналите губернатори. Те са членове на техните екипи или участници в елитни преговори. Новите лидери често вече нямат нужда от старите депутати - те имат свои екипи и свои споразумения с елитите“, казва един от източниците на медията в „Единна Русия“.

Дават на Путин предложения какво да е посланието на "Единна Русия" за изборите

Остава още един нерешен въпрос в рамките на президентската администрация и „Единна Русия“ - каква платформа и идеологическо послание ще избере „партията на властта“ за изборите? Очаква се Сергей Кириенко да подготви предложения по тази тема за Путин, след което диктаторът ще одобри общата линия, която предпочита.

Два източника, близки до президентската администрация, обсъждат три основни области на партийната кампания. Съюзникът на Кириенко Александър Харичев - ръководител на отдел „Социален мониторинг“ - застъпва „консервативно-патриотична“ версия на платформата, в духа на своите идеологически натоварени статии за саможертвата и колективизма. Владимир Якушев, първи заместник-председател на Съвета на федерацията (горната камара на парламента) и ръководител на Общия съвет на „Единна Русия“, е привърженик на традиционните лозунги за „реални действия“. Самият Кириенко, според източници на "Медуза", обмисля кампания, която ще съдържа „намеци за следвоенно развитие“.