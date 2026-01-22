Тръмп: Путин прие поканата ми да участва в Съвета за мир

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че руският му колега Владимир Путин е приел поканата да се присъедини към неговия „Съвет за мир“ - въпреки че Кремъл досега твърдеше, че все още разглежда поканата. „Той беше поканен, той прие. Много хора приеха“, каза Тръмп пред репортери в Давос, Швейцария, визирайки все още неясно дефинираната от него група от световни лидери.

Попитан за критиките, че търси сътрудничество с недемократични фигури, републиканецът заяви, че някои от тях са „противоречиви“, но добави: „Ако сложа само бебета в съвета, това няма да е кой знае какво“, предаде БГНЕС.

