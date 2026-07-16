Иран не е единствената война, която разтърсва петролния пазар

Обещаният край на войната с Иран, въпреки провалените преговори за прекратяване на огъня и новите удари между САЩ и Иран през последните дни, облекчи един петролен проблем. Цената на суровия петрол спадна до под 75 долара за барел, приблизително там, където беше преди началото на конфликта през февруари. Но почти едновременно с това ескалацията на войната между Русия и Украйна през последните седмици създава друго, по-малко обсъждано, петролно главоболие: цените на рафинираните петролни продукти остават необичайно високи, сякаш суровият петрол все още се търгува над 100 долара за барел.

Въпреки че Уолстрийт следи цената на петрола, особено бенчмарка West Texas Intermediate, това, което има значение за бизнеса и хората, не е цената на нерафинирания суров петрол, а цената на горивата като бензин, дизел и реактивно гориво, които използваме за задвижване на автомобили, камиони и самолети. За инфлацията и лихвените проценти рафинираните продукти, а не суровият петрол, са от решаващо значение.

Обикновено цената на суровия петрол и цената на рафинираните продукти се движат почти едновременно. Между тях стои маржът на рафиниране, плюс малка надценка на дребно. В нормални времена WTI и Brent служат като удобно ценово мерило за целия петролен пазар. Така че, когато, да речем, президентът на САЩ Доналд Тръмп погледне WTI, би трябвало да получи ясна представа за състоянието на целия енергиен пазар. Още: Топ нефтохимически комплекс в Русия излезе в летен отпуск, подписан от украински дронове (ВИДЕО)

В момента обаче Тръмп не харесва това, което вижда, защото традиционната връзка между суровия петрол и рафинираните продукти е нарушена. В публикация в социалните мрежи той обвини петролните компании, че поддържат неоправдано високи цени. "Големите петролни компании не намаляват цената си на бензиностанциите, съизмерима с рязко по-ниските цени, които плащат за петрола", написа той на 24 юни. По-късно, в разговор с репортери, Тръмп повтори обвиненията си и отправи остри критики към някои от най-големите компании в сектора, включително ExxonMobil Holdings Corp. и Chevron Corp.

Тръмп е прав за проблема, но греши за причината. Не става въпрос за корпоративни злоупотреби, а за геополитически катаклизми. Цената на бензина, дизела и реактивното гориво е много по-висока, отколкото би предполагала цената на суровия петрол, поради няколко кризи. Преди всичко значителна част от световния рафинерен капацитет е сериозно засегната, след като Украйна атакува руски рафинерии почти ежедневно в продължение на няколко седмици.

Атаките, целящи да окажат натиск върху Кремъл да започне преговори чрез създаване на недостиг на гориво в Русия, са достигнали до заводи на разстояние до 2700 км от украинската граница. Миналата седмица Украйна атакуваше поне една рафинерия всеки ден, включително най-голямата в Русия. Като цяло, Киев е намалил капацитета за производство на дизел на своя противник с около една трета, според оценки на индустрията, като е отчетен значителен спад и в производството на бензин и реактивно гориво. През последните два месеца Украйна атакува 19 руски рафинерии, като някои от заводите са ударени четири пъти през този период. Заедно те имат капацитет за преработка от близо 4,9 милиона барела на ден, или около 70% от общия капацитет на страната.

В нормални времена Русия е голям износител на рафинирани продукти, особено на дизел. В момента тя е забранила износа, а на пазара все по-често се говори, че Москва внася гориво от Китай и Индия, което оказва натиск за повишаване на световните цени на горивата. В същото време, неспособна да преработва суровия петрол у дома, Русия насочва повече нерафиниран петрол към износ, задълбочавайки временното свръхпредлагане, създадено от повторното, макар и колебливо, отваряне на Ормузкия проток. Това оказва натиск за понижаване на цените на суровия петрол. Още: Украйна размазва Русия в Азовско море и гони вече 100 ударени танкера за седмица. Путин е превърнал съюзник на Киев в свой хъб (ОБЗОР - ВИДЕО)

Атаките изостриха недостига на световен капацитет за преработка на петрол, предизвиквайки огромно рали в маржовете за рафиниране. Петролните рафинерии са сложни съоръжения, способни да преработват множество видове суров петрол в десетки различни петролни продукти. За по-голяма яснота индустрията измерва маржовете за рафиниране чрез ориентировъчен показател, наречен "3-2-1 crack spread": за всеки три барела WTI, които рафинерията преработва, тя произвежда два барела бензин и един барел дестилатно гориво, като дизел.

Този месец спредът за рафиниране 3-2-1 скочи до около 60 долара за барел, което е рекордно високо ниво. Историята показва мащаба на това рали. От 1985 до 2021 г. средната стойност на крек спреда е била около 10,50 долара за барел. Дори между 2004 и 2008 г., по време на така наречената златна ера на рафинирането, характеризираща се със силни маржове, крек спредът никога не е надхвърлял 30 долара.

Войната между Русия и Украйна не е единствената причина, поради която цената на рафинираните продукти остава изключително висока. САЩ използват стратегическите си петролни резерви, за да ограничат покачването на цените на петрола, откакто Вашингтон започна атаката си срещу Иран през февруари. Това осигури допълнителен суров петрол, което ограничи цените на WTI, но не реши проблема с недостига на рафинирани продукти.

Рафинирането на петрол в Близкия изток също остава значително под нивата отпреди войната, изоставайки от възстановяването на износа на суров петрол. Освен това Китай не изнася гориво от избухването на американско-израелския конфликт с Иран, като вместо това значително намалява вноса си на суров петрол, за да поддържа нивата на рафиниране по-ниски от обичайните. Още: Украйна подпали голяма руска рафинерия, която вече беше "затворена" от дроновете ѝ (ВИДЕО)

Общо около 10% от световния капацитет за рафиниране вероятно е извън експлоатация в момента, според оценки на индустрията. Това се равнява на около 8 милиона барела преработвателен капацитет на ден - повече от потреблението на горива на Франция, Германия, Италия, Испания и Обединеното кралство, взети заедно. Колкото по-дълго световният капацитет за рафиниране остава ограничен, толкова по-дълго цената на горивата като бензин и дизел ще остане висока, дори ако цената на суровия петрол остане ниска. С нарастващото сезонно търсене с началото на лятната ваканция в Северното полукълбо потребителите са изправени пред още по-големи затруднения.

Автор: Хавиер Блас за Bloomberg