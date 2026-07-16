В Германия ще съкращават бюрокрацията

Германското правителство одобри поредни мерки за намаляване на бюрокрацията, писа ДПА. На специално заседание на кабинета в Берлин в сряда, посветено на рационализирането на бюрокрацията, коалицията на канцлера Фридрих Мерц се съгласи да премахне бюрократични задължения, което ще доведе до годишни икономии в административните разходи от около 600 милиона евро (864 милиона долара). Административна реформа: Отпадат едни от най-често исканите удостоверения

Министърът на цифровизацията Карстен Вилдбергер заяви, че общо мерките, договорени от стартирането на програмата, възлизат на 10,4 млрд. евро годишно.

Правителството на Мерц въведе заседания на кабинета, на които се обсъждат единствено мерки за намаляване на бюрокрацията. Първото такова заседание се състоя в началото на ноември.

Проблем с натрупаните документи

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На специалното заседание в сряда министрите се съсредоточиха предимно върху планирания Закон за данните и цифровите иновации в здравеопазването (GeDIG), чрез който коалицията цели да разреши проблема с натрупаните документи, характерен за много лекарски кабинети и клиники.

Предвижда се насърчаване на цифровото предаване на съобщения, въвеждане на електронни направления и значително разширяване на обхвата на електронната пациентска документация.

Сред останалите приети мерки е предложението на Министерството на труда за облекчаване на изискванията за редовни проверки на електрическите системи и оборудване.

Досега електрическото оборудване - от кафемашини до мащабни системи - трябваше да се проверява за функционалност и безопасност на всеки две години в офисите и ежегодно в работилниците. Важно е, че след това то трябва да бъде маркирано със съответните стикери.

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