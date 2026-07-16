Украйна атакува и подпали руското военно летище "Енгелс-2" (ВИДЕО)

Военното летище „Енгелс-2“ в едноименния град в руската Саратовска област е обхванато от пожар след украинска атака с дронове. През нощта на 15 срещу 16 юли жители на региона съобщиха за множество експлозии. Те твърдяха, че авиобазата е била атакувана, което се потвърждава от анализ на руския опозиционен Telegram канал ASTRA след внимателно обследване на кадри, публикувани от проукраинския мониторингов канал Exilenova+.

Един от дроновете пък се е разбил в многоетажна сграда в жилищния комплекс „Ладя“ на улица „Пристанская“ №85 в Енгелс. Разстоянието от сградата до пистата на военното летище е приблизително 2 км.

Губернаторът на Саратовска област съобщи, че няма жертви: „Атаката с дронове нанесе щети на гражданската инфраструктура в Енгелс. Всички служби за спешна помощ работят на мястото на инцидента. Няма предварителни данни за жертви", пише той, без да посочва нападението срещу летището.

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375 свалени украински дрона

Руското министерство на отбраната съобщи, че силите за противовъздушна отбрана са унищожили 375 украински дрона през нощта. Дроновете са били свалени над областите Белгород, Брянск, Волгоград, Воронеж, Калуга, Курск, Липецк, Орел, Ростов, Рязан, Саратов, Смоленск, Твер, Тула и Ярославъл, Московска област, Краснодарски край, Ставрополски край, анексирания Крим, както и във водите на Азовско и Черно море.

Според кмета на Москва Сергей Собянин силите за противовъздушна отбрана са унищожили шест дрона, летящи към столицата.

Петима души, сред които две деца, са били ранени по време на украинска атака в Белгородската област, твърди местният оперативен щаб.

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Exilenova+ съобщи, че окупираният град Шахтьорск в Донецка област също е бил атакуван. Според предварителни данни ударът е бил нанесен в района на железопътната гара. Освен това местните жители съобщиха за атака в окупирания град Чистяково, също в Донецка област.