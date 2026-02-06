Саботажи и подривна дейност: Арестуваха руски шпиони в европейско военно министерство

Дългогодишен служител на Министерството на отбраната във Варшава е бил арестуван по подозрение в шпионаж. Министерството потвърди ареста. Според полския новинарски портал Onet, който цитира свои военни източници, 60-годишният мъж се подозира, че е шпионирал за Русия и Беларус.

След дълго наблюдение

Заподозреният е работил на средни управленски позиции в отдела за стратегия и планиране от 90-те години на миналия век. Според изявлението на министерството, предполагаемият агент е бил разкрит от военното контраразузнаване, а военната полиция и прокуратурата са участвали в ареста. Такъв случай в Министерството на отбраната не се е случвал от години, коментират пред полския портал Onet източниците на изданието. Не са изключени и по-нататъшни арести.

Длъжностното лице е било под наблюдение от военното контраразузнаване за продължителен период от време, докато се събирали доказателства срещу него, заяви говорителят на специалните служби Яцек Добжински. Ако бъде признат за виновен, мъжът може да получи доживотна присъда за държавна измяна. Добжински добави, че повечето от арестуваните за сътрудничество с руските разузнавателни служби са руснаци, украинци или беларуси, но все повече се увеличават и арестите на поляци.

Саботажи, шпионаж, нарушаване на въздушното пространство

Полша представлява особен интерес за руските разузнавателни служби като източен партньор на НАТО и център за военната помощ за Украйна. Правителството във Варшава обвинява Москва в различни форми на хибридна война: шпионаж, саботаж, нахлуване на дронове в полското въздушно пространство и умишлено прекарване на мигранти от Беларус. Руското правителство многократно е отхвърляло такива обвинения и обвинява държавите от НАТО в разпространяване на антируска пропаганда.

Полски гражданин, работещ в архивите на кметството на Варшава, беше задържан през 2022 г. по подозрение, че в продължение на пет години е работил за Русия и е предавал ценни лични данни с цел създаване на фалшиви самоличности. Много граждани на бившия СССР - особено беларуски граждани, се ползват със специални привилегии в Полша, ако успеят да докажат полски произход. Тези привилегии включват ускорена процедура за получаване на гражданство и достъп до местни университети и училища. Според анализатори по въпросите на сигурността, историческите архиви може да са били използвани за създаване на фалшиви самоличности.

Друг поляк - 50-годишен жител на граничния град Хрубешов наскоро получи присъда от три години и шест месеца за предаване на информация за летището Ясионка-Жешов на руските разузнавателни служби, за да помогне в заговор за убийството на украинския президент Володимир Зеленски. Заговорът беше осуетен през 2024 г. Летището в Ясионка-Жешов е ключов център за прехвърляне на оръжия и хуманитарна помощ, както и място за спиране на високопоставени лица, пътуващи до и от Украйна.

През януари пък полски съд започна съдебно производство срещу четирима украинци и един руснак, обвинени в провеждането на тайна руска операция през 2024 г., чиято крайна цел беше да предизвикат пожари на борда на товарни или пътнически самолети, летящи към САЩ и Канада.

Източник: "Дойче веле"