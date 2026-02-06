Никога досега положението не е било толкова лошо: От юли ООН ще е напълно неплатежоспособна

Никога досега финансовата дупка във финансите на ООН не е била толкова голяма, колкото днес. От юли световната оранизация ще изпадне в неплатежоспособност. За това предупреди генералният секретар Антонио Гутереш в драматичен призив, цитиран от списание "Шпигел". В същото време 239 милиона души по света се нуждаят от помощ и закрила.

Ако държавите членки не изпълнят задължителните си плащания, заяви Гутереш днес, ООН ще бъдат изправени пред неплатежоспособност още през юли. През август централата на ООН в Ню Йорк ще трябва да затвори, годишното Общо събрание няма да се състои, координацията между различните агенции на ООН ще се срине. "Кризата се задълбочава, заплашва работата на цели програми и води до риск от финансов колапс. И обстановката ще се влоши още повече в близко бъдеще“, написа Гутериш още на 28 януари в писмо до постоянните представители в Обединените нации, цитирано от Ройтерс.

Тръмп намира размера на вноската на САЩ за "несправедлив"

Война в Украйна, в Газа, в Судан – според Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси (ОCHA) броят на хората, които се нуждаят от помощ и закрила, през 2025 г. е бил 305 милиона, а за 2026 г. се очаква да е 239 милиона. За сравнение: през 2016 г. те са били само 136 милиона. В същото време много богати държави намаляват доброволните си плащания за хуманитарна помощ – или дори отказват да плащат редовните си вноски, посочва "Шпигел".

Колко плаща дадена страна на ООН се определя от нейната платежоспособност. Най-голямата икономика в света, САЩ, плащат и най-високите суми. Но американският президент Доналд Тръмп вече изрази недоволството си от това още по време на първия си мандат. През 2017 г. той заяви, че е "несправедливо" САЩ да поемат 22% от разходите като една от 193-те държави членки. След като отново встъпи в длъжност, Тръмп не само разпусна агенцията за развитие USAID, но и намали доброволните плащания към организациите на ООН, а задължителните вноски не бяха преведени изцяло. Членките на ООН дължат 1,57 милиарда долара, като голяма част от тях вероятно са дължими от САЩ – въпреки че Гутереш не назова имена, посочва "Шпигел".

Но проблемът не е само САЩ

Настоящата криза, обаче, не е резултат само от неплащането от страна на САЩ, а е предизвикана от съвкупност от различни фактори, посочва Би Би Си и цитира Гутереш, според когото през 2025 г. са били платени 77% от общата дължима сума, което оставя рекордно количество средства неплатени.

Докато задължителните вноски финансират основния бюджет на ООН, като например секретариата в Ню Йорк, подразделенията и програмите като СЗО, СПП или ВКБООН имат свои собствени бюджети, които се финансират предимно от доброволни вноски. Те обаче също намаляват. Много европейски страни значително намалиха бюджетите си за помощ за развитие през миналата година, включително и Германия.

Досега САЩ не са отговорили на исканията на ООН. От Европа също вече се чуваше в миналото, че поради увеличените вноски към НАТО не са възможни съответните допълнителни плащания към ООН, пише Ричард Гоуан от "Международната кризисна група" в "Монд Дипломатик".

Друг възможен донор би могъл да бъде Китай, но и Пекин даде на организацията да разбере, че няма да замести САЩ – като същевременно прояви интерес да запълни повече висши постове със свои хора.

Приключила ли е ерата на хуманитарната помощ?

Финансовата криза подхранва стар принципен дебат. Още през първия си мандат Тръмп обвини ООН, че е изкуствено раздута организация, която разхищава пари. "През последните години ООН не е използвала пълния си потенциал поради бюрокрацията и лошото управление", заяви той през 2017 година. И добави: "Не виждаме резултати, които да съответстват на тази инвестиция."

Критики като тази са почти толкова стари, колкото самата организация, и се отправят дори от служители на организацията. Има много паралелни структури, които изпълняват частично припокриващи се програми.

Например миналата година – 80 години след основаването на ООН – генералният секретар Гутереш обяви програмата "UN80", която имаше за цел да намали разхищението и бюрокрацията. Целта: краткосрочно спестяване на разходи, преразглеждане на мандатите и иницииране на реформи. Така секретариатът подготвя съкращения в размер на 3,7 милиарда долара, при които потенциално могат да бъдат премахнати 6900 работни места. Обмисля се и дали някои агенции могат да бъдат преместени от скъпи градове като Ню Йорк или Женева в Найроби, защото столицата на Кения е значително по-евтина, а и по-близо до много от областите, в които работи организацията.

Да връщаш средства, които не си получил

Генералният секретар на ООН обръща внимание, че правилото, според което Световната организация трябва да върне неизразходваните пари по определени програми на членовете, ако не може да изпълни бюджет, създава "двоен удар", при който се "очаква да върне пари, които не съществуват", посочва Би Би Си.

"Не можем да изпълняваме бюджети с несъбрани средства, нито да връщаме средства, които никога не сме получавали", каза Гутереш.

В писмото си той посочва: "Само този месец, като част от оценката за 2026 г., бяхме принудени да върнем 227 милиона долара – средства, които не сме събрали."

"Крайният извод е ясен", пише Гутереш. "Или всички държави членки спазват задълженията си да плащат изцяло и навреме, или държавите членки трябва основно да преразгледат финансовите си правила, за да предотвратят непосредствен финансов колапс."

Досега обаче това са само разсъждения. Мандатът на Гутереш като генерален секретар изтича тази година и по-голямата част от реформите вероятно ще се паднат на неговия наследник, отбелязва "Шпигел".

Всеки регион от света настоява за нещо различно

Ако организацията и нейната сфера на дейност се свият – а в много страни донори наблюдателите са единодушни, че това трябва да се случи – остава въпросът върху кои основни области тя трябва да се фокусира. Според САЩ ООН трябва да се концентрира предимно върху мира и сигурността, докато страните от Глобалния юг искат развитие и защита на климата, а Европа настоява за спазване на правата на човека.

Особено голяма е загрижеността в регионите, където много човешки животи зависят от хуманитарна помощ. Клонът в Сомалия на Световната продоволствена програма (WFP Somalia) наскоро заяви, че ако не се съберат допълнителни дарения, от април ще трябва да прекрати дейността си. Сомалия е една от най-бедните страни в света. В продължение на няколко години там цари суша, а около 4,5 милиона души са засегнати от продоволствена несигурност. Гладът и епидемиите заплашват и бежанските лагери в Южен Судан, Чад и Уганда – бедствия, за чието предотвратяване някога е била създадена ООН.

В края на декември САЩ обещаха 2 милиарда долара финансиране за хуманитарни програми на ООН - предупреждавайки, че международната организация трябва да "се адаптира или да умре" - малка част от 17-те милиарда долара, които бяха похарчени през 2022 г. Други страни, като Обединеното кралство и Германия, също обявиха значително намаляване на чуждестранната помощ, което неминуемо ще се отрази на работата на ООН, отбелязва Би Би Си.