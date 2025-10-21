Откриха труп в скалите: Властите май се сещат на кого е

Властите на гръцкия остров Самос, в източната част на Егейско море, започнаха разследване, след като тялото на мъж беше открито в понеделник следобед в скалист район в североизточната част на острова, предаде гръцкото издание Kathimerini.

Според държавната телевизия ERT, властите са били предупредени за наличието на тялото в района на Агия Параскеви от местни жители. Изпратен е спасителен кораб със служители на бреговата охрана, който е извадил тялото и го е транспортирал до Общата болница на Самос. Назначена е аутопсия, за да се установи причината за смъртта и да се идентифицира жертвата.

Властите обмислят възможността тялото да принадлежи на 24-годишния Омар Халед Мугмаш, палестински гражданин, който е в неизвестност от ранните часове на 12 октомври.

Според информацията, Мугмаш се е опитал да стигне до Самос с надуваема лодка от турския бряг близо до района на Галацио. Предварителното разследване се провежда от пристанищните власти на Самос.