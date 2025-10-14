Труп на 15 години: Толкова бил потаен, че никой не разбрал, че е умрял (ВИДЕО)

Антонио Фамосо бил водел толкова потаен живот, че никой жител на квартала му във Валенсия не разбрал, че е умрял в продължение на 15 години, предаде испанското изданиеп El Pais. Когато пожарникари се промъкнали през прозореца на скромния му апартамент на шестия етаж на порутена сграда на улица „Луис Фенолет“ в 16:17 ч. в събота, всички били шокирани от ужасяващото откритие. Тялото на Антонио лежело в една от спалните на апартамента, с площ около 100 квадратни метра. Той бил напълно облечен, заобиколен от мъртви гълъби, насекоми и сред огромна мръсотия.

Гнил натюрморт, който е останал скрит от квартала в продължение на 15 години. „Скелетът на тялото е в напреднал стадий на разлагане, мумифициран“, написали местните полицаи, испанското издание.

Самотата в големия град

Историята на Антонио Фамосо е изключителен разказ за самотата в голям град. След раздялата си преди три десетилетия, този пенсионер, който днес щеше да навърши 86 години, роден в Малагон, с две деца - момче и момиче - е загубил връзка със света, според няколко негови познати.

Животът му се въртял около дома му, супермаркета, разходките по улицата с дървета. И най-вече в бара.

„Той беше човек, който не притесняваше никого; винаги ходеше сам, поздравяваше. Вършеше си работата. Когато спряхме да го виждаме, си помислихме, че е в дом за възрастни хора“, спомня си Рафаел, 44-годишен безработен бивш служител в нощен клуб и съсед от долния етаж, който ръководеше разследването на най-загадъчния наемател в своята общност.

Той загубил връзка с Антонио през 2010 г., но наскоро се обадил в застрахователната компания, за да съобщи за теч, причинен от наводняването на покрива поради проливни дъждове. Инцидентът завършил с пристигането на пожарникарите в дома на починалия.

Когато го попитали за загадъчния обитател на порта 12, имали кворум . Никой не забелязал отсъствието му. Нито пък липсвал в квартала. Шави, който живее в съседната сграда, го помни като дезориентиран пенсионер, унил, самотен и безгрижен. Един вид призрак. Или, с други думи, човек, който се е спуснал по спирала надолу през целия си живот след раздялата си. „Той отиде в ада“, казва този съсед, един от малкото, които си спомнят починалия.

Повечето хора не могат да го разпознаят.

„Антонио е изоставил семейството си преди три десетилетия", казват източници от Националната полиция, която е поела разследването и класифицира смъртта на жителя на квартал Фуенсанта като естествена смърт. „Досега няма нищо необичайно в това", казват разследващите. Дори семейството му не е подало жалба срещу жителя на апартамент 12.